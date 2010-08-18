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Вайле
Рандерс
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
25 августа, 15:43
0
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
22 августа, 14:16
8
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
18 августа, 15:07
4
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
18 августа, 10:28
10
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России
12 июля, 13:02
9
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
25 августа, 15:43
0
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
22 августа, 14:16
8
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
18 августа, 15:07
4
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
18 августа, 10:28
10
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России
12 июля, 13:02
9
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
17 марта 2022, 22:50
0
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
24 февраля 2022, 22:55
0
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
18 февраля 2022, 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
12 февраля 2022, 19:18
0
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
13 декабря 2021, 16:23
1
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Последние матчи
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Вайле
Рандерс
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
1 : 3
25.08.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
5 : 1
19.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс

Вайле - Рандерс: обзор матча 21 июля 2024

Вайле
21.07.2024, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 1 тур
2 : 2
Матч завершен
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Рандерс
37' Г. Онугха
87' Г. Онугха
53' М. Энггор
59' С. Нордли (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Вайле - Рандерс
Матч завершен
ГОЛ! 2:2! Герман Онугха
Пас отдал Christian Gammelgaard
87'
Замена
Андерс Якобсен ️️️️➡️️ Денис Колингер
84'
77'
Замена
Бьорн Копплин ️️️️➡️️ Николас Дир
77'
Замена
Mike Themsen ️️️️➡️️ Симен Нордли
76'
Желтая карточка
Фредерик Лауэнборг
Желтая карточка
Стефан Велков
69'
Замена
Йени Нгбакото ️️️️➡️️ D. Emmanouilidis
67'
Замена
Масаки Мурата ️️️️➡️️ Миико Альборнос
67'
Замена
Christian Gammelgaard ️️️️➡️️ Lundrim Hetemi
67'
67'
Замена
Mohamed Toure ️️️️➡️️ Стефен Одей
67'
Замена
Фредерик Лауэнборг ️️️️➡️️ Флориан Данхо
59'
ГОЛ с пенальти! 1:2! Симен Нордли
53'
ГОЛ! 1:1! Мадс Энггор
ГОЛ! 1:0! Герман Онугха
Пас отдал Хамза Барри
37'
Желтая карточка
Денис Колингер
25'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
1
Игор Векич
ВР
3
Миико Альборнос
(К) ЛАЗ
13
Стефан Велков
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
4
Oliver Provstgaard
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
5
Хамза Барри
ЦП
11
Муса Джувара
ЛВ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
9
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Рандерс
44
Николас Дир
ЛЗ
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
3
Даниэль Хег
(К) ЦЗ
27
Оливер Ольсен
ПЗ
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
10
Мадс Энггор
ЦП
9
Симен Нордли
ЛВ
26
Флориан Данхо
ЦФ
90
Стефен Одей
ЦФ
10
Norman Campbell
ЦФ
1
Paul Izzo
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Вайле
24
Tobias Jakobsen
ВР
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
8
Tobias Lauritsen
ЦП
71
Масаки Мурата
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
7
Йени Нгбакото
ПВ
10
Кристиан Киркегор
ПВ
15
Ebenezer Ofori
ЦФ
37
Christian Gammelgaard
ЦФ
Рандерс
5
Хуго Андерссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
30
Mike Themsen
ЦП
20
Мустафа Иса
ЛВ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
19
Tammer Bany
ЦФ
7
Mohamed Toure
ЦФ
3-1-2-1-2
1
Векич
13
Велков
20
Колингер
4
3
Альборнос
17
5
Барри
11
Джувара
9
Онугха
34
4-2-1-4
27
Ольсен
4
Даммерс
3
Хег
44
Дир
6
Бьоркенгрен
10
Энггор
9
Нордли
1
10
90
Одей
26
Данхо
3
Альборнос
71
Мурата
71
Мурата
3
Альборнос
20
Колингер
18
Якобсен
18
Якобсен
20
Колингер
17
7
Нгбакото
7
Нгбакото
17
34
37
37
34
44
Дир
15
Копплин
15
Копплин
44
Дир
26
Данхо
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
26
Данхо
9
Нордли
30
30
9
Нордли
90
Одей
7
7
90
Одей
Остались в запасе
Вайле
Рандерс
24
Tobias Jakobsen
ВР
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
8
Tobias Lauritsen
ЦП
10
Кристиан Киркегор
ПВ
15
Ebenezer Ofori
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
5
Хуго Андерссон
ЦЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
20
Мустафа Иса
ЛВ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
19
Tammer Bany
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
24
Tobias Jakobsen
ВР
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
8
Tobias Lauritsen
ЦП
10
Кристиан Киркегор
ПВ
15
Ebenezer Ofori
ЦФ
Остались в запасе
5
Хуго Андерссон
ЦЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
20
Мустафа Иса
ЛВ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
19
Tammer Bany
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Вайле - Рандерс
2
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
10
Нарушения
16
6
Офсайды
0
1
Количество передач
445
374
Сейвы
0
2
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jacob Karlsen, Denmark
Стадион:
Vejle Stadium, Vejle
Дания. Суперлига
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Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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