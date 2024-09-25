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Ференцварош
ТНС
«Андерлехт» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Андерлехт» – «Ференцварош»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024 года
25 сентября, 09:44
0
Севикян прокомментировал возвращение в «Локомотив»
7 сентября, 10:23
1
«Локомотив» объявил о трансфере Севикяна
6 сентября, 21:03
1
Севикян прошел медосмотр для перехода в «Локомотив»
4 сентября, 08:41
4
«Андерлехт» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Андерлехт» – «Ференцварош»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024 года
25 сентября, 09:44
0
Севикян прокомментировал возвращение в «Локомотив»
7 сентября, 10:23
1
«Локомотив» объявил о трансфере Севикяна
6 сентября, 21:03
1
Севикян прошел медосмотр для перехода в «Локомотив»
4 сентября, 08:41
4
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
16 августа, 08:20
0
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Ференцварош
ТНС
Лига Европы, 1 тур
Андерлехт
2 : 1
25.09.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 7 тур
МТК
1 : 3
20.09.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 6 тур
Ференцварош
2 : 1
01.09.2024
Ньиредьхаза
Лига Европы, 4 раунд
Борац
1 : 1
29.08.2024
Ференцварош
Лига конференций, 4 раунд
ТНС
0 : 0
29.08.2024
Паневежис
Лига Европы, 1 тур
Андерлехт
2 : 1
25.09.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 7 тур
МТК
1 : 3
20.09.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 6 тур
Ференцварош
2 : 1
01.09.2024
Ньиредьхаза
Лига Европы, 4 раунд
Борац
1 : 1
29.08.2024
Ференцварош
Лига Европы, 4 раунд
Ференцварош
0 : 0
22.08.2024
Борац
Лига конференций, 4 раунд
ТНС
0 : 0
29.08.2024
Паневежис
Лига конференций, 4 раунд
Паневежис
0 : 3
22.08.2024
ТНС
Лига Европы, 3 раунд
ТНС
0 : 0
13.08.2024
Петрокуб
Лига Европы, 3 раунд
Петрокуб
1 : 0
06.08.2024
ТНС
Лига чемпионов, 2 раунд
ТНС
1 : 2
30.07.2024
Ференцварош

Ференцварош - ТНС: обзор матча 23 июля 2024

Ференцварош
23.07.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
5 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Матч завершен
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ТНС
15' А. Траоре
21' А. Траоре
24' К. Закариассен
54' А. Траоре
62' Маркиньос (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Ференцварош - ТНС
Матч завершен
90'
Замена
Ashley Baker ️️️️➡️️ Дэнни Дэвис
Замена
Матс Кнустер ️️️️➡️️ Рауль Густаво
82'
Замена
Эндре Ботка ️️️️➡️️ Чебраил Макрецкис
76'
Замена
Овусу Квабена ️️️️➡️️ Маркиньос
76'
Замена
Кади Боржес ️️️️➡️️ Александар Пешич
76'
76'
Замена
Деклан МакМанус ️️️️➡️️ Брэд Янг
Желтая карточка
Маркиньос
63'
63'
Замена
Daniel Williams ️️️️➡️️ Дэниэл Рэдмонд
63'
Замена
Rory Holden ️️️️➡️️ Джордан Уильямс
ГОЛ с пенальти! 5:0! Маркиньос
62'
ГОЛ! 4:0! Адама Траоре
Пас отдал Кристиан Рамирес
54'
50'
Желтая карточка
Джордан Уильямс
ГОЛ! 3:0! Кристоффер Закариассен
Пас отдал Маркиньос
24'
ГОЛ! 2:0! Адама Траоре
Пас отдал Александар Пешич
21'
ГОЛ! 1:0! Адама Траоре
Пас отдал Маркиньос
15'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К) ВР
99
Кристиан Рамирес
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
27
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
8
Маркиньос
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
20
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
ТНС
25
Коннор Робертс
ВР
7
Джошуа Дэниэлс
ПЗ
22
Дэнни Дэвис
ПЗ
10
Дэниэл Рэдмонд
(К) ЦП
21
Лео Смит
ЦП
8
Райан Броббел
АП
17
Джордан Уильямс
ЛВ
2
Josh Pask
ЦФ
19
Ben Clark
ЦФ
9
Брэд Янг
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
64
Алекс Тот
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
4
Матс Кнустер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
88
Балинт Катона
АП
10
Кади Боржес
АП
24
Тосин Кеинде
ЛВ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
18
Овусу Квабена
ЦФ
ТНС
16
H. McGahey
ЦЗ
30
Jack Edwards
ВР
3
Jordan Marshall
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
9
Деклан МакМанус
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
24
Ashley Baker
ЦФ
18
Rory Holden
ЦФ
14
Daniel Williams
ЦФ
3-1-3-1-2
90
Дибус
99
Рамирес
27
Сиссе
34
Густаво
80
Майга
25
Макрецкис
8
Маркиньос
16
Закариассен
88
Ромменс
20
Траоре
8
Пешич
2-2-2-3
25
Робертс
22
Дэвис
7
Дэниэлс
10
Рэдмонд
21
Смит
8
Броббел
17
Уильямс
9
Янг
19
2
34
Густаво
4
Кнустер
4
Кнустер
34
Густаво
25
Макрецкис
21
Ботка
21
Ботка
25
Макрецкис
8
Пешич
10
Боржес
10
Боржес
8
Пешич
8
Маркиньос
18
Квабена
18
Квабена
8
Маркиньос
9
Янг
9
МакМанус
9
МакМанус
9
Янг
22
Дэвис
24
24
22
Дэвис
17
Уильямс
18
18
17
Уильямс
10
Рэдмонд
14
14
10
Рэдмонд
Остались в запасе
Ференцварош
ТНС
1
Адам Варга
ВР
64
Алекс Тот
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
7
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
88
Балинт Катона
АП
24
Тосин Кеинде
ЛВ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
16
H. McGahey
ЦЗ
30
Jack Edwards
ВР
3
Jordan Marshall
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
12
B. Hudson
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
64
Алекс Тот
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
7
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
88
Балинт Катона
АП
24
Тосин Кеинде
ЛВ
30
Zsombor Gruber
ЦФ
Остались в запасе
16
H. McGahey
ЦЗ
30
Jack Edwards
ВР
3
Jordan Marshall
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
12
B. Hudson
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Ференцварош - ТНС
1
1
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
6
9
Офсайды
2
0
Количество передач
565
326
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
2
2
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Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Groupama Aréna, Budapest
Посещаемость:
16231
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Зальцбург
- : -
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Штутгарт
- : -
01.10.2024
Спарта
Лига чемпионов, 2 тур
Барселона
- : -
01.10.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 2 тур
Байер
- : -
01.10.2024
Милан
Лига чемпионов, 2 тур
Боруссия Д
- : -
01.10.2024
Селтик
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
- : -
01.10.2024
Брест
Лига чемпионов, 2 тур
Штутгарт
- : -
01.10.2024
Спарта
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