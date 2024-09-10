Вратаря сборной Аргентины дисквалифицировали на 2 матча за оскорбительное поведение
Рикельме объяснил, почему Месси сыграет на следующем чемпионате мира
Фавориты ЧМ-2026 по версии Goal
Отбор ЧМ-2026. Аргентина уступила Колумбии (1:2), у Хамеса 1+1, Кордоба и Кастаньо вышли на замену
Колумбия – Аргентина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024
Вратаря сборной Аргентины дисквалифицировали на 2 матча за оскорбительное поведение
Рикельме объяснил, почему Месси сыграет на следующем чемпионате мира
Фавориты ЧМ-2026 по версии Goal
Отбор ЧМ-2026. Аргентина уступила Колумбии (1:2), у Хамеса 1+1, Кордоба и Кастаньо вышли на замену
Колумбия – Аргентина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024
Фавориты ЧМ-2026 по версии Goal
Отбор ЧМ-2026. Аргентина уступила Колумбии (1:2), у Хамеса 1+1, Кордоба и Кастаньо вышли на замену
Колумбия – Аргентина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024
Отбор ЧМ-2026. Бразилия победила, Колумбия спасла ничью, Уругвай не выиграл в последнем матче Суареса
Рейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки