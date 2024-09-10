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Аргентина
Колумбия
Вратаря сборной Аргентины дисквалифицировали на 2 матча за оскорбительное поведение
28 сентября, 11:37
0
Рикельме объяснил, почему Месси сыграет на следующем чемпионате мира
16 сентября, 08:30
0
Фавориты ЧМ-2026 по версии Goal
12 сентября, 01:00
1
Отбор ЧМ-2026. Аргентина уступила Колумбии (1:2), у Хамеса 1+1, Кордоба и Кастаньо вышли на замену
11 сентября, 01:30
2
Колумбия – Аргентина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024
10 сентября, 22:20
0
Вратаря сборной Аргентины дисквалифицировали на 2 матча за оскорбительное поведение
28 сентября, 11:37
0
Рикельме объяснил, почему Месси сыграет на следующем чемпионате мира
16 сентября, 08:30
0
Фавориты ЧМ-2026 по версии Goal
12 сентября, 01:00
1
Отбор ЧМ-2026. Аргентина уступила Колумбии (1:2), у Хамеса 1+1, Кордоба и Кастаньо вышли на замену
11 сентября, 01:30
2
Колумбия – Аргентина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024
10 сентября, 22:20
0
Фавориты ЧМ-2026 по версии Goal
12 сентября, 01:00
1
Отбор ЧМ-2026. Аргентина уступила Колумбии (1:2), у Хамеса 1+1, Кордоба и Кастаньо вышли на замену
11 сентября, 01:30
2
Колумбия – Аргентина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024
10 сентября, 22:20
0
Отбор ЧМ-2026. Бразилия победила, Колумбия спасла ничью, Уругвай не выиграл в последнем матче Суареса
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0
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
Колумбия
2 : 1
10.09.2024
Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
Перу
1 : 1
07.09.2024
Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
Аргентина
3 : 0
06.09.2024
Чили
Кубок Америки, Финал
Аргентина
1 : 0
15.07.2024
Колумбия
Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай
0 : 1
11.07.2024
Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
Колумбия
2 : 1
10.09.2024
Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
Аргентина
3 : 0
06.09.2024
Чили
Кубок Америки, Финал
Аргентина
1 : 0
15.07.2024
Колумбия
Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина
2 : 0
10.07.2024
Канада
Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина
1 : 1
05.07.2024
Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
Колумбия
2 : 1
10.09.2024
Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
Перу
1 : 1
07.09.2024
Колумбия
Кубок Америки, Финал
Аргентина
1 : 0
15.07.2024
Колумбия
Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай
0 : 1
11.07.2024
Колумбия
Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия
5 : 0
07.07.2024
Панама

Аргентина - Колумбия: обзор матча 15 июля 2024

Аргентина
15.07.2024, понедельник, 03:30
Кубок Америки, Финал
1 : 0
Матч завершен
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Колумбия
112' Л. Мартинес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аргентина - Колумбия
Матч завершен
Желтая карточка
Джовани Ло Чельсо
118'
Замена
Николас Отаменди ️️️️➡️️ Анхель Ди Мария
117'
115'
Желтая карточка
Мигель Борха
ГОЛ! 1:0! Лаутаро Мартинес
Пас отдал Джовани Ло Чельсо
112'
106'
Замена
Хорхе Карраскаль ️️️️➡️️ Джон Ариас
106'
Замена
Мигель Борха ️️️️➡️️ Луис Диас
106'
Замена
Матеус Урибе ️️️️➡️️ Жефферсон Лерма
Замена
Джовани Ло Чельсо ️️️️➡️️ Энцо Фернандес
97'
Замена
Леандро Паредес ️️️️➡️️ Алексис Мак Аллистер
97'
Замена
Лаутаро Мартинес ️️️️➡️️ Хулиан Альварес
96'
91'
Замена
Хуан Кинтеро ️️️️➡️️ Хамес Родригес
89'
Замена
Рафаэль Борре ️️️️➡️️ Джон Кордоба
89'
Замена
Кевин Кастаньо ️️️️➡️️ Ричард Риос
Замена
Науэль Молина ️️️️➡️️ Гонсало Монтиэль
72'
Замена
Николас Гонсалес ️️️️➡️️ Лионель Месси
66'
Желтая карточка
Алексис Мак Аллистер
61'
27'
Желтая карточка
Джон Кордоба
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
3
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
14
Энцо Фернандес
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Лионель Месси
(К) ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
2
Карлос Куэста
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
6
Ричард Риос
ЦП
10
Хамес Родригес
(К) АП
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
22
Альваро Монтеро
ВР
26
Дейвер Машадо
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Матеус Урибе
ОП
5
Кевин Кастаньо
ОП
8
Ясер Асприлья
АП
8
Хорхе Карраскаль
АП
18
Луис Синистерра
ЛВ
14
Джон Дуран
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Мартинес
3
Тальяфико
13
Ромеро
3
Мартинес
4
Монтиэль
14
Фернандес
20
Мак Аллистер
7
Де Пауль
10
Месси
11
Ди Мария
9
Альварес
4-2-3-1
12
Варгас
4
Ариас
2
Куэста
23
Санчес
17
Мохика
16
Лерма
6
Риос
11
Ариас
10
Родригес
7
Диас
9
Кордоба
11
Ди Мария
19
Отаменди
19
Отаменди
11
Ди Мария
4
Монтиэль
2
Молина
2
Молина
4
Монтиэль
20
Мак Аллистер
5
Паредес
5
Паредес
20
Мак Аллистер
14
Фернандес
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
14
Фернандес
10
Месси
15
Гонсалес
15
Гонсалес
10
Месси
9
Альварес
22
Мартинес
22
Мартинес
9
Альварес
10
Родригес
20
Кинтеро
20
Кинтеро
10
Родригес
16
Лерма
15
Урибе
15
Урибе
16
Лерма
6
Риос
5
Кастаньо
5
Кастаньо
6
Риос
11
Ариас
8
Карраскаль
8
Карраскаль
11
Ариас
9
Кордоба
19
Борре
19
Борре
9
Кордоба
7
Диас
9
Борха
9
Борха
7
Диас
Остались в запасе
Аргентина
Колумбия
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Лионель Скалони
1
Давид Оспина
ВР
22
Альваро Монтеро
ВР
26
Дейвер Машадо
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
8
Ясер Асприлья
АП
18
Луис Синистерра
ЛВ
14
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Остались в запасе
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
22
Альваро Монтеро
ВР
26
Дейвер Машадо
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
8
Ясер Асприлья
АП
18
Луис Синистерра
ЛВ
14
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Статистика матча Аргентина - Колумбия
2
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
6
14
Офсайды
2
1
Количество передач
395
444
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
0.62
0.68
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Хард Рок
Где смотреть матч:
Okko
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