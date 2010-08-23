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Монпелье
Осер
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
«Осер» – «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:08
0
«Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:59
0
Лига 1. «Монако» в гостях разгромил «Осер» (3:0), Головин сыграл 64 минуты
14 сентября, 22:02
0
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
«Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:59
0
Лига 1. «ПСЖ» без Сафонова уничтожил «Монпелье» – 6:0!
23 августа, 23:47
10
«ПСЖ» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024
23 августа, 20:35
0
«Осер» – «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:08
0
«Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:59
0
Лига 1. «Монако» в гостях разгромил «Осер» (3:0), Головин сыграл 64 минуты
14 сентября, 22:02
0
«Осер» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
14 сентября, 18:50
0
«Осер» – «Монако»: прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 – 14 сентября 2024
13 сентября, 13:03
0
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Последние матчи
Все
Монпелье
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
0 : 3
14.09.2024
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 3
31.08.2024
Нант
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
6 : 0
23.08.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
0 : 3
14.09.2024
Монако
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
3 : 1
01.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
2 : 0
25.08.2024
Осер

Монпелье - Осер: обзор матча 22 сентября 2024

Монпелье
22.09.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 5 тур
3 : 2
Матч завершен
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Осер
65' А. Адамс
71' М. Саньян
75' А. Адамс
18' Х. Траоре
72' А. Онаиву
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Монпелье - Осер
Матч завершен
Замена
Вахби Хазри ️️️️➡️️ Тежи Саванье
88'
82'
Замена
Поль Джоли ️️️️➡️️ Кевен Дануа
82'
Замена
Тео Бэйр ️️️️➡️️ Ки-Яна Хувер
Желтая карточка
Акор Адамс
76'
ГОЛ! 3:2! Акор Адамс
Пас отдал Тежи Саванье
75'
72'
ГОЛ! 2:2! Адо Онаиву
Пас отдал Гаэтан Перрен
ГОЛ! 2:1! Модибо Саньян
Пас отдал Фалайе Сако
71'
Замена
Бирама Туре ️️️️➡️️ Халил Фаяд
71'
Замена
Кики Куяте ️️️️➡️️ Бесир Омераджич
70'
66'
Желтая карточка
Гаэтан Перрен
Желтая карточка
Бесир Омераджич
65'
ГОЛ! 1:1! Акор Адамс
Пас отдал Тежи Саванье
65'
64'
Замена
Гаэтан Перрен ️️️️➡️️ Флориан Айе
64'
Замена
Адо Онаиву ️️️️➡️️ Хамед Траоре
61'
Желтая карточка
Синали Дьоманде
57'
Желтая карточка
Лассине Синайоко
48'
Желтая карточка
Элиша Овусу
Замена
Энцо Чато ️️️️➡️️ Люка Минкарелли-Давен
46'
44'
Замена
Райан Равелосон ️️️️➡️️ Хубал
Желтая карточка
Rabby Nzingoula
33'
18'
ГОЛ! 0:1! Хамед Траоре
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
21
Люка Минкарелли-Давен
ЛАЗ
5
Модибо Саньян
ЦЗ
27
Бесир Омераджич
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
22
Халил Фаяд
ЦП
19
Rabby Nzingoula
ЦП
11
Тежи Саванье
(К) ЦП
7
Арно Норден
ЛВ
8
Акор Адамс
ЦФ
39
Янис Иссуфу
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Осер
16
Донован Леон
ВР
3
Габриэль Ошо
ЦЗ
92
Клеман Акпа
ЦЗ
4
Хубал
(К) ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
23
Ки-Яна Хувер
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
25
Хамед Траоре
АП
17
Лассине Синайоко
ЦФ
27
Кевен Дануа
ЦФ
19
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Монпелье
40
Бенжамин Леком
ВР
4
Кики Куяте
ЦЗ
29
Энцо Чато
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
20
Бирама Туре
ОП
45
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
70
Танги Кулибали
ЛВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
26
Поль Джоли
ПЗ
97
Райан Равелосон
ОП
18
Ассане Диуссе
ЦП
11
Eros Maddy
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
5
Тео Пелленар
ЦФ
10
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Берто
5
Саньян
27
Омераджич
77
Сако
21
Минкарелли-Давен
22
Фаяд
19
11
Саванье
7
Норден
39
Иссуфу
8
Адамс
3-3-1-3
16
Леон
92
Акпа
4
Хубал
20
Дьоманде
23
Хувер
42
Овусу
3
Ошо
25
Траоре
19
Айе
27
Дануа
17
Синайоко
27
Омераджич
4
Куяте
4
Куяте
27
Омераджич
21
Минкарелли-Давен
29
Чато
29
Чато
21
Минкарелли-Давен
22
Фаяд
20
Туре
20
Туре
22
Фаяд
11
Саванье
10
Хазри
10
Хазри
11
Саванье
27
Дануа
26
Джоли
26
Джоли
27
Дануа
4
Хубал
97
Равелосон
97
Равелосон
4
Хубал
25
Траоре
45
Онаиву
45
Онаиву
25
Траоре
19
Айе
10
Перрен
10
Перрен
19
Айе
23
Хувер
9
Бэйр
9
Бэйр
23
Хувер
Остались в запасе
Монпелье
Осер
40
Бенжамин Леком
ВР
15
Габриэль Барес
ОП
45
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
70
Танги Кулибали
ЛВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
40
Тео Де Персен
ВР
18
Ассане Диуссе
ЦП
11
Eros Maddy
ЦФ
5
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
40
Бенжамин Леком
ВР
15
Габриэль Барес
ОП
45
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
70
Танги Кулибали
ЛВ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
18
Ассане Диуссе
ЦП
11
Eros Maddy
ЦФ
5
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Монпелье - Осер
3
4
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
11
5
Нарушения
13
20
Офсайды
4
1
Количество передач
410
365
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.04
1.21
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Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Stade de la Mosson, Montpellier
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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