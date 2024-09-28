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Гавр
Осер
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
«Осер» – «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:08
0
Лига 1. «Монако» победил «Гавр» (3:1), несмотря на гол Кузяева
22 сентября, 17:58
0
Кузяев забил «Монако»
22 сентября, 16:34
2
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
Лига 1. «Монако» победил «Гавр» (3:1), несмотря на гол Кузяева
22 сентября, 17:58
0
Кузяев забил «Монако»
22 сентября, 16:34
2
«Монако» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 14:50
0
«Осер» – «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:08
0
«Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:59
0
Лига 1. «Монако» в гостях разгромил «Осер» (3:0), Головин сыграл 64 минуты
14 сентября, 22:02
0
«Осер» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
14 сентября, 18:50
0
«Осер» – «Монако»: прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 – 14 сентября 2024
13 сентября, 13:03
0
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Последние матчи
Все
Гавр
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
3 : 1
01.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
0 : 2
24.08.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
0 : 3
14.09.2024
Монако
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
3 : 1
01.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
2 : 0
25.08.2024
Осер

Гавр - Осер: обзор матча 01 сентября 2024

Гавр
01.09.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 3 тур
3 : 1
Матч завершен
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Осер
23' Э. Овусу (АГ)
52' Р. Ндиайе
90+7' А. Туре (П)
17' Г. Перрен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Гавр - Осер
Матч завершен
ГОЛ с пенальти! 3:1! Абдулайе Туре
90' +7
89'
Желтая карточка
Хубал
83'
Замена
Eros Maddy ️️️️➡️️ Поль Джоли
Замена
Далер Кузяев ️️️️➡️️ Яссин Кехта
82'
Желтая карточка
Жосуэ Касимир
81'
67'
Замена
Флориан Айе ️️️️➡️️ Лассине Синайоко
66'
Замена
Синали Дьоманде ️️️️➡️️ Габриэль Ошо
66'
Замена
Кевен Дануа ️️️️➡️️ Гаэтан Перрен
Замена
Жосуэ Касимир ️️️️➡️️ Рассул Ндиайе
62'
Замена
Антуан Жужу ️️️️➡️️ Исса Сумаре
62'
ГОЛ! 2:1! Рассул Ндиайе
Пас отдал Кристофер Опери
52'
46'
Замена
Клеман Акпа ️️️️➡️️ Тео Бэйр
45' +1
Вторая желтая
Ки-Яна Хувер
28'
Желтая карточка
Лассине Синайоко
ГОЛ в свои ворота! 1:1! Элиша Овусу
Пас отдал Лоик Него
23'
17'
ГОЛ! 0:1! Гаэтан Перрен
14'
Желтая карточка
Ки-Яна Хувер
11'
Желтая карточка
Поль Джоли
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
30
Артюр Десма
ВР
27
Кристофер Опери
ЛЗ
93
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
22
Йоанн Салмье
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
94
Абдулайе Туре
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
19
Рассул Ндиайе
ЦП
5
Уссама Таргаллин
ЦП
45
Исса Сумаре
ЛВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Осер
16
Донован Леон
ВР
3
Габриэль Ошо
ЦЗ
4
Хубал
(К) ЦЗ
23
Ки-Яна Хувер
ПЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
97
Райан Равелосон
ОП
42
Элиша Овусу
ОП
25
Хамед Траоре
АП
9
Тео Бэйр
ЦФ
17
Лассине Синайоко
ЦФ
10
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Гавр
1
Матье Горжелен
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
78
Daren Nbenbege Mosengo
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Жосуэ Касимир
ПВ
29
Самуэль Грандсир
ПВ
46
Ильес Хаусни
ЦФ
21
Антуан Жужу
ЦФ
77
Стив Нгура
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
92
Клеман Акпа
ЦЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
27
Кевен Дануа
ЦФ
11
Eros Maddy
ЦФ
5
Тео Пелленар
ЦФ
29
Ben Viadere
ЦФ
19
Флориан Айе
ЦФ
3-3-3-1
30
Десма
93
Санганте
22
Салмье
4
Льорис
27
Опери
94
Туре
7
Него
8
Кехта
19
Ндиайе
5
Таргаллин
45
Сумаре
4-2-1-3
16
Леон
26
Джоли
3
Ошо
4
Хубал
23
Хувер
97
Равелосон
42
Овусу
25
Траоре
10
Перрен
17
Синайоко
9
Бэйр
8
Кехта
14
Кузяев
14
Кузяев
8
Кехта
19
Ндиайе
10
Касимир
10
Касимир
19
Ндиайе
45
Сумаре
21
Жужу
21
Жужу
45
Сумаре
3
Ошо
20
Дьоманде
20
Дьоманде
3
Ошо
9
Бэйр
92
Акпа
92
Акпа
9
Бэйр
10
Перрен
27
Дануа
27
Дануа
10
Перрен
26
Джоли
11
11
26
Джоли
17
Синайоко
19
Айе
19
Айе
17
Синайоко
Остались в запасе
Гавр
Осер
1
Матье Горжелен
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
78
Daren Nbenbege Mosengo
ЦП
29
Самуэль Грандсир
ПВ
46
Ильес Хаусни
ЦФ
77
Стив Нгура
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
40
Тео Де Персен
ВР
18
Ассане Диуссе
ЦП
5
Тео Пелленар
ЦФ
29
Ben Viadere
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
1
Матье Горжелен
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
78
Daren Nbenbege Mosengo
ЦП
29
Самуэль Грандсир
ПВ
46
Ильес Хаусни
ЦФ
77
Стив Нгура
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
18
Ассане Диуссе
ЦП
5
Тео Пелленар
ЦФ
29
Ben Viadere
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Гавр - Осер
1
1
4
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
16
Офсайды
4
0
Количество передач
438
455
Сейвы
2
6
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
2.09
0.51
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Информация о матче
Главный судья:
Марк Болленгер
Стадион:
Стад Осеан
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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