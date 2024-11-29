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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Санкт-Паули - Хольштайн
Санкт-Паули - Хольштайн: обзор матча 29 ноября 2024
Санкт-Паули
29.11.2024, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Хольштайн
25'
М. Салиакас
56'
М. Гилявоги
85'
Й. Эггештайн
90+1'
Ф. Харрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Паули - Хольштайн
90'
+2
Желтая карточка
П. Эррас
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Ф. Харрес
Пас отдал
Б. Пихлер
Замена
E. Ahlstrand
️️️️
О. Афолаян
90'
Замена
A. Albers Nielsen
️️️️
Й. Эггештайн
89'
Желтая карточка
О. Афолаян
86'
ГОЛ! 3:0!
Й. Эггештайн
Пас отдал
Ф. Треу
85'
78'
Замена
Л. Розенбом
️️️️
Ф. Порат
77'
Замена
А. Гигович
️️️️
М. Кнудсен
Замена
Д. Синани
️️️️
М. Гилявоги
74'
Замена
Л. Рицка
️️️️
М. Салиакас
71'
68'
Замена
Т. Пухач
️️️️
М. Гешвилль
68'
Замена
Б. Пихлер
️️️️
Л. Холтби
59'
Замена
Ш. Мачино
️️️️
Ф. Арп
ГОЛ! 2:0!
М. Гилявоги
Пас отдал
Й. Эггештайн
56'
45'
Пенальти не реализован!
Ф. Арп
Желтая карточка
Э. Смит
38'
38'
Желтая карточка
Т. Беккер
27'
Желтая карточка
М. Ивежич
ГОЛ! 1:0!
М. Салиакас
Пас отдал
Й. Эггештайн
25'
23'
Желтая карточка
Ш. Мачино
23'
Желтая карточка
Л. Холтби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Хольштайн
8
Тимо Беккер
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
5
Марко Ивежич
ЦП
90
Льюис Холтби
(К)
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
1
Тимон Вайнер
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
Санкт-Паули
32
Eric Oelschlägel
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
14
Erik Ahlstrand
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
42
Marwin Schmitz
ЦП
25
Maurides
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Хольштайн
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Васили
29
Треу
4
Немет
6
Валь
2
Салиакас
11
Бухалфа
8
Смит
36
Ирвин
21
Афолаян
9
Гилявоги
19
Эггештайн
1-1-4-5
8
Беккер
4
Эррас
90
Холтби
21
Ремберг
4
Кнудсен
5
Ивежич
1
Вайнер
6
Гешвилль
27
Порат
19
Харрес
7
Арп
2
Салиакас
21
Рицка
21
Рицка
2
Салиакас
21
Афолаян
14
14
21
Афолаян
9
Гилявоги
10
Синани
10
Синани
9
Гилявоги
19
Эггештайн
19
19
19
Эггештайн
6
Гешвилль
27
Пухач
27
Пухач
6
Гешвилль
27
Порат
23
Розенбом
23
Розенбом
27
Порат
4
Кнудсен
8
Гигович
8
Гигович
4
Кнудсен
90
Холтби
11
Пихлер
11
Пихлер
90
Холтби
7
Арп
18
Мачино
18
Мачино
7
Арп
Остались в запасе
Санкт-Паули
Хольштайн
32
Eric Oelschlägel
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
42
Marwin Schmitz
ЦП
25
Maurides
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
42
Marwin Schmitz
ЦП
25
Maurides
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Остались в запасе
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Санкт-Паули - Хольштайн
2
5
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
11
Офсайды
3
0
Количество передач
410
453
Сейвы
2
0
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.47
1.34
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
- : -
01.12.2026
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
3 : 0
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Миллернтор
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