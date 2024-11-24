Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хольштайн - Майнц
Хольштайн - Майнц: обзор матча 24 ноября 2024
Хольштайн
24.11.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 3
Завершен
Майнц
11'
Н. Амири
37'
Ж. Буркардт (П)
53'
Л. Джэ Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хольштайн - Майнц
90'
+1
Замена
А. Ханше-Ольсен
️️️️
Д. Кор
90'
+1
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
Ф. Мвене
80'
Замена
А. Зиб
️️️️
Ж. Буркардт
80'
Замена
С. Видмер
️️️️
А. Каси
Замена
Д. Яворчек
️️️️
С. Скрыбски
76'
Замена
М. Шульц
️️️️
М. Гешвилль
72'
69'
Замена
Х. Хонг
️️️️
Л. Джэ Сон
Желтая карточка
П. Эррас
56'
53'
ГОЛ! 0:3!
Л. Джэ Сон
Пас отдал
А. Каси
Замена
Б. Пихлер
️️️️
Л. Холтби
46'
37'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ж. Буркардт
Замена
А. Гигович
️️️️
Т. Пухач
33'
Замена
Ф. Порат
️️️️
Ш. Мачино
33'
11'
ГОЛ! 0:1!
Н. Амири
Пас отдал
П. Небель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
5
Марко Ивежич
ЦП
90
Льюис Холтби
(К)
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
19
Фил Харрес
ЦФ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
8
Пауль Небель
ПВ
9
Жонатан Буркардт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Хольштайн
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
2-1-3-1-4
27
Пухач
8
Беккер
4
Эррас
5
Ивежич
90
Холтби
21
Ремберг
7
Скрыбски
19
Харрес
18
Мачино
6
Гешвилль
1
Вайнер
4-1-2-2-1
27
Центнер
2
Мвене
21
Да Коста
16
Белл
19
Каси
6
Сано
31
Кор
10
Амири
8
Небель
7
Джэ Сон
9
Буркардт
7
Скрыбски
37
Яворчек
37
Яворчек
7
Скрыбски
6
Гешвилль
10
Шульц
10
Шульц
6
Гешвилль
27
Пухач
8
Гигович
8
Гигович
27
Пухач
90
Холтби
11
Пихлер
11
Пихлер
90
Холтби
18
Мачино
27
Порат
27
Порат
18
Мачино
31
Кор
21
Ханше-Ольсен
21
Ханше-Ольсен
31
Кор
19
Каси
30
Видмер
30
Видмер
19
Каси
7
Джэ Сон
20
Хонг
20
Хонг
7
Джэ Сон
2
Мвене
18
Ферачниг
18
Ферачниг
2
Мвене
9
Буркардт
9
Зиб
9
Зиб
9
Буркардт
Остались в запасе
Хольштайн
Майнц
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
1
Лассе Рис
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Хольштайн - Майнц
1
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
7
Офсайды
1
2
Количество передач
352
555
Сейвы
4
2
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.44
2.2
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
- : -
01.12.2026
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
3 : 0
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 12 тур
РБ Лейпциг
- : -
05.12.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Holstein-Stadion, Kiel
Посещаемость:
14906
Новости команд
Все
Хольштайн
Майнц
«Майнц» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:51
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
«Хольштайн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 4 февраля 2026 с коэффициентом 1.7
3 февраля
«Гамбург» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.88
2025.12.02 10:34
«Боруссия Д» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025
2025.05.17 15:20
«Майнц» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:51
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+