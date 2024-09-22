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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Вольфсбург
Байер - Вольфсбург: обзор матча 22 сентября 2024
Байер
22.09.2024, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
4 : 3
Завершен
Вольфсбург
14'
Ф. Вирц
32'
Д. Та
49'
П. Хинкапе
90+3'
В. Бонифаци
5'
Н. Мукиэле (АГ)
37'
С. Борнау
45+1'
М. Сванберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Вольфсбург
90'
+7
Желтая карточка
Я. Каминьски
ГОЛ! 4:3!
В. Бонифаци
Пас отдал
Э. Паласиос
90'
+3
90'
+2
Замена
Д. Вавро
️️️️
М. Амура
90'
+1
Желтая карточка
М. Арнольд
90'
+1
Желтая карточка
К. Грабара
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
88'
88'
Красная карточка
Я. Герхардт
80'
Желтая карточка
С. Зесигер
Замена
Э. Паласиос
️️️️
А. Гарсия
79'
72'
Замена
С. Озкан
️️️️
М. Сванберг
71'
Замена
А. Вранкс
️️️️
П. Виммер
71'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Т. Томаш
Замена
В. Бонифаци
️️️️
П. Шик
68'
Замена
М. Терье
️️️️
А. Адли
56'
Желтая карточка
А. Адли
51'
50'
Желтая карточка
Т. Томаш
ГОЛ! 3:3!
П. Хинкапе
Пас отдал
А. Гарсия
49'
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
Н. Мукиэле
46'
Замена
П. Хинкапе
️️️️
Ж. Белосян
46'
Желтая карточка
А. Гримальдо
45'
+5
45'
+1
ГОЛ! 2:3!
М. Сванберг
Пас отдал
К. Кулиеракис
42'
Замена
К. Кулиеракис
️️️️
Б. Баку
37'
ГОЛ! 2:2!
С. Борнау
Пас отдал
Я. Каминьски
Желтая карточка
Ж. Белосян
36'
ГОЛ! 2:1!
Д. Та
Пас отдал
А. Гримальдо
32'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Вирц
Пас отдал
Г. Джака
14'
5'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Мукиэле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
(К)
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
9
Мохамед Амура
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Байер
32
Матей Коварж
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Бенке Дардаи
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
24
Белосян
22
Гримальдо
34
Джака
20
Мукиэле
24
Гарсия
7
Вирц
14
Шик
21
Адли
4-2-2-2
25
Грабара
2
Фишер
33
Борнау
15
Зесигер
17
Баку
27
Арнольд
32
Сванберг
8
Виммер
13
Каминьски
8
Томаш
9
Амура
24
Белосян
5
Хинкапе
5
Хинкапе
24
Белосян
20
Мукиэле
30
Фримпонг
30
Фримпонг
20
Мукиэле
24
Гарсия
25
Паласиос
25
Паласиос
24
Гарсия
21
Адли
11
Терье
11
Терье
21
Адли
14
Шик
22
Бонифаци
22
Бонифаци
14
Шик
9
Амура
3
Вавро
3
Вавро
9
Амура
17
Баку
3
Кулиеракис
3
Кулиеракис
17
Баку
32
Сванберг
6
Озкан
6
Озкан
32
Сванберг
8
Виммер
40
Вранкс
40
Вранкс
8
Виммер
8
Томаш
31
Герхардт
31
Герхардт
8
Томаш
Остались в запасе
Байер
Вольфсбург
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
27
Мариус Мюллер
ВР
8
Бенке Дардаи
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
8
Бенке Дардаи
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Байер - Вольфсбург
4
1
5
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
6
2
Нарушения
6
14
Офсайды
4
1
Количество передач
773
203
Сейвы
2
3
Точность передач %
91
68
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.66
Матчи команд
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- : -
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0 : 2
26.11.2026
Байер
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Байер
4 : 0
21.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
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Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
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- : -
29.11.2026
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Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Бай-Арена
Посещаемость:
29250 из 30210 зрителей (96%)
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