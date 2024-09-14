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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Айнтрахт
Вольфсбург - Айнтрахт: обзор матча 14 сентября 2024
Вольфсбург
14.09.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
76'
Б. Баку
30'
О. Мармуш
82'
О. Мармуш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Айнтрахт
Замена
К. Кулиеракис
️️️️
К. Фишер
88'
85'
Замена
А. Аменда
️️️️
Х. Ларссон
82'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
О. Мармуш
Желтая карточка
М. Арнольд
80'
ГОЛ! 1:1!
Б. Баку
Пас отдал
М. Амура
76'
74'
Замена
И. Матанович
️️️️
У. Экитике
Замена
А. Вранкс
️️️️
М. Сванберг
71'
Замена
К. Беренс
️️️️
П. Виммер
71'
Замена
Й. Винд
️️️️
Т. Томаш
70'
67'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Н. Нкунку
46'
Желтая карточка
Ф. Шаиби
46'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
М. Гетце
Замена
М. Амура
️️️️
С. Озкан
46'
46'
Замена
К. Сантос
️️️️
К. Трапп
30'
ГОЛ! 0:1!
О. Мармуш
Пас отдал
У. Экитике
25'
Желтая карточка
Э. Скири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К)
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
22
Уго Экитике
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Бенке Дардаи
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
31
Игор Матанович
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
4-3-2-1
25
Грабара
2
Фишер
33
Борнау
15
Зесигер
17
Баку
32
Сванберг
6
Озкан
27
Арнольд
13
Каминьски
8
Виммер
8
Томаш
3-3-1-2-1
1
Трапп
3
Тута
4
Кох
3
Теате
5
Кристенсен
6
Скири
27
Нкунку
15
Ларссон
22
Экитике
27
Гетце
22
Мармуш
2
Фишер
3
Кулиеракис
3
Кулиеракис
2
Фишер
32
Сванберг
40
Вранкс
40
Вранкс
32
Сванберг
8
Виммер
91
Беренс
91
Беренс
8
Виммер
6
Озкан
9
Амура
9
Амура
6
Озкан
8
Томаш
19
Винд
19
Винд
8
Томаш
1
Трапп
40
Сантос
40
Сантос
1
Трапп
15
Ларссон
12
Аменда
12
Аменда
15
Ларссон
27
Гетце
8
Шаиби
8
Шаиби
27
Гетце
27
Нкунку
7
Кнауфф
7
Кнауфф
27
Нкунку
22
Экитике
31
Матанович
31
Матанович
22
Экитике
Остались в запасе
Вольфсбург
Айнтрахт
27
Мариус Мюллер
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
Остались в запасе
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Вольфсбург - Айнтрахт
1
2
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
18
Офсайды
0
3
Количество передач
498
343
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.81
2.63
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Айнтрахт
- : -
02.12.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Фольксваген
Посещаемость:
26281 из 30000 зрителей (87%)
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