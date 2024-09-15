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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Санкт-Паули
Аугсбург - Санкт-Паули: обзор матча 15 сентября 2024
Аугсбург
15.09.2024, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Санкт-Паули
47'
М. Вольф
67'
Ф. Тиц
90+6'
Ю. Кабадайи
75'
К. Бухалфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Санкт-Паули
ГОЛ! 3:1!
Ю. Кабадайи
Пас отдал
К. Якич
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
К. Метс
Желтая карточка
Ф. Тиц
90'
+4
89'
Замена
А. Дзвигала
️️️️
К. Бухалфа
84'
Замена
A. Albers Nielsen
️️️️
Й. Эггештайн
Замена
А. Майер
️️️️
Ф. Ониика
83'
Замена
Х. Кудоссу
️️️️
Д. Яннулис
83'
Замена
Ю. Кабадайи
️️️️
С. Эссенде
78'
75'
ГОЛ! 2:1!
К. Бухалфа
Пас отдал
Э. Саад
ГОЛ! 2:0!
Ф. Тиц
Пас отдал
Ф. Ониика
67'
Желтая карточка
Д. Яннулис
62'
Замена
Ф. Тиц
️️️️
Р. Варгас
62'
Замена
М. Педерсен
️️️️
М. Вольф
61'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
58'
ГОЛ! 1:0!
М. Вольф
Пас отдал
С. Эссенде
47'
46'
Замена
М. Салиакас
️️️️
Л. Рицка
46'
Замена
Э. Саад
️️️️
Р. Вагнер
Желтая карточка
С. Эссенде
39'
34'
Замена
О. Афолаян
️️️️
М. Гилявоги
22'
Желтая карточка
Л. Рицка
5'
Желтая карточка
М. Гилявоги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
(К)
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
29
Филипп Треу
ЛЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
36
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
8
Эрик Смит
ЦП
9
Морган Гилявоги
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
9
Филлип Тиц
ЦФ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Элиас Саад
ЛВ
10
Данель Синани
ЦП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
3-3-2-1-1
22
Лабрович
5
Бауэр
14
Гаувелеув
13
Шлоттербек
13
Яннулис
18
Якич
27
Вольф
16
Ониика
37
Реджбечай
11
Варгас
99
Эссенде
2-1-4-3
22
Васили
21
Рицка
29
Треу
11
Бухалфа
18
Вагнер
5
Метс
8
Смит
36
Ирвин
6
Валь
19
Эггештайн
9
Гилявоги
27
Вольф
22
Педерсен
22
Педерсен
27
Вольф
16
Ониика
10
Майер
10
Майер
16
Ониика
13
Яннулис
7
Кудоссу
7
Кудоссу
13
Яннулис
11
Варгас
9
Тиц
9
Тиц
11
Варгас
99
Эссенде
7
Кабадайи
7
Кабадайи
99
Эссенде
21
Рицка
2
Салиакас
2
Салиакас
21
Рицка
18
Вагнер
11
Саад
11
Саад
18
Вагнер
9
Гилявоги
21
Афолаян
21
Афолаян
9
Гилявоги
19
Эггештайн
19
19
19
Эггештайн
11
Бухалфа
25
Дзвигала
25
Дзвигала
11
Бухалфа
Остались в запасе
Аугсбург
Санкт-Паули
1
Финн Дамен
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Бен Волль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Аугсбург - Санкт-Паули
4
3
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
12
10
Офсайды
1
2
Количество передач
315
436
Сейвы
2
5
Точность передач %
74
78
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.2
0.52
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Аугсбург Арена
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