Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хольштайн - Вольфсбург
Хольштайн - Вольфсбург: обзор матча 31 августа 2024
Хольштайн
31.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Вольфсбург
27'
М. Арнольд
30'
С. Борнау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хольштайн - Вольфсбург
Желтая карточка
М. Гешвилль
90'
+9
Желтая карточка
Ф. Арп
90'
+7
89'
Желтая карточка
М. Арнольд
Замена
Л. Розенбом
️️️️
Л. Холтби
86'
80'
Замена
Б. Дардаи
️️️️
Б. Баку
80'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Т. Томаш
77'
Желтая карточка
С. Зесигер
Замена
Н. Ремберг
️️️️
М. Кнудсен
75'
74'
Замена
Й. Винд
️️️️
М. Сванберг
Замена
Ф. Арп
️️️️
А. Бернхардссон
63'
Замена
А. Гигович
️️️️
Ф. Порат
63'
Желтая карточка
М. Кнудсен
58'
51'
Желтая карточка
Т. Томаш
Желтая карточка
А. Бернхардссон
48'
Замена
М. Гешвилль
️️️️
М. Коменда
46'
45'
+1
Замена
С. Озкан
️️️️
Л. Майер
43'
Желтая карточка
К. Фишер
41'
Желтая карточка
Б. Баку
35'
Желтая карточка
П. Виммер
30'
ГОЛ! 0:2!
С. Борнау
Пас отдал
М. Арнольд
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Арнольд
19'
Желтая карточка
М. Сванберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
90
Льюис Холтби
(К)
ЦП
17
Александер Бернхардссон
ЦФ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
(К)
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Хольштайн
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
5
Марко Ивежич
ЦП
7
Фиете Арп
ЦФ
33
Томас Дахне
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
22
Mathys Angely
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
38
Bennit Bröger
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
2-1-2-5
5
Йоханссон
8
Беккер
4
Эррас
4
Кнудсен
90
Холтби
3
Коменда
11
Пихлер
18
Мачино
27
Порат
1
Вайнер
4-3-2-1
25
Грабара
17
Баку
33
Борнау
15
Зесигер
2
Фишер
27
Арнольд
32
Сванберг
14
Майер
8
Виммер
13
Каминьски
8
Томаш
90
Холтби
23
Розенбом
23
Розенбом
90
Холтби
27
Порат
8
Гигович
8
Гигович
27
Порат
4
Кнудсен
21
Ремберг
21
Ремберг
4
Кнудсен
17
Бернхардссон
7
Арп
7
Арп
17
Бернхардссон
3
Коменда
6
Гешвилль
6
Гешвилль
3
Коменда
17
Баку
8
Дардаи
8
Дардаи
17
Баку
8
Томаш
31
Герхардт
31
Герхардт
8
Томаш
14
Майер
6
Озкан
6
Озкан
14
Майер
32
Сванберг
19
Винд
19
Винд
32
Сванберг
Остались в запасе
Хольштайн
Вольфсбург
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
27
Мариус Мюллер
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
22
Mathys Angely
ЦЗ
38
Bennit Bröger
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
22
Mathys Angely
ЦЗ
38
Bennit Bröger
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Хольштайн - Вольфсбург
4
7
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
7
Угловые удары
1
7
Нарушения
17
14
Офсайды
2
1
Количество передач
410
326
Сейвы
2
5
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.16
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
- : -
01.12.2026
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
3 : 0
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Экснер
(Мюнстер)
Стадион:
Holstein-Stadion, Kiel
Новости команд
Все
Хольштайн
Вольфсбург
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
«Хольштайн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 4 февраля 2026 с коэффициентом 1.7
3 февраля
«Гамбург» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.88
2025.12.02 10:34
«Боруссия Д» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025
2025.05.17 15:20
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+