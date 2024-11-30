Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Леганес
Алавес - Леганес: обзор матча 30 ноября 2024
Алавес
30.11.2024, суббота, 18:15
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Леганес
87'
К. Висенте
67'
О. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Леганес
90'
+6
Желтая карточка
Р. Тапиа
90'
+4
Желтая карточка
Х. Саэнс
90'
+3
Желтая карточка
И. Нею
ГОЛ! 1:1!
К. Висенте
Пас отдал
Х. Хордан
87'
82'
Замена
Х. Саэнс
️️️️
Д. Гарсия
Желтая карточка
А. Абкар
80'
Замена
Л. Ромеро
️️️️
Н. Теналья
77'
Замена
Х. Хордан
️️️️
Х. Гуриди
77'
77'
Замена
Х. Чикко
️️️️
Д. Раба
Замена
Стоичков
️️️️
К. Мартин
70'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
А. Бланко
70'
67'
ГОЛ! 0:1!
О. Родригес
Пас отдал
Д. Раба
63'
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
Х. Крус
27'
Желтая карточка
Х. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
6
Андер Гевара
(К)
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Кике
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Хуан Крус
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
21
Абде Реббах
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Стоичков
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
28
Икер Бачильер
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
4-3-1-2
1
Сивера
24
Диарра
5
Абкар
6
Моуриньо
14
Теналья
6
Гевара
8
Бланко
18
Гуриди
7
Висенте
77
Мартин
19
Кике
4-2-1-1-2
13
Дмитрович
19
Розье
55
Гонсалес
22
Настасич
15
Эрнандес
91
Нею
13
Тапиа
5
Брашанац
19
Крус
9
Гарсия
19
Раба
18
Гуриди
19
Хордан
19
Хордан
18
Гуриди
14
Теналья
15
Ромеро
15
Ромеро
14
Теналья
77
Мартин
19
Стоичков
19
Стоичков
77
Мартин
8
Бланко
11
Мартинес
11
Мартинес
8
Бланко
9
Гарсия
23
Саэнс
23
Саэнс
9
Гарсия
19
Раба
14
Чикко
14
Чикко
19
Раба
19
Крус
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
19
Крус
Остались в запасе
Алавес
Леганес
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
28
Икер Бачильер
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
28
Икер Бачильер
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Алавес - Леганес
1
4
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
13
8
Нарушения
15
15
Офсайды
1
2
Количество передач
352
254
Сейвы
2
6
Точность передач %
78
68
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.05
1.14
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
- : -
04.12.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Исидро Диас де Мера Эскудерос
Стадион:
Мендисорроса
Новости команд
Все
Алавес
Леганес
Примера. «Реал» внезапно проиграл на «Бернабеу» «Алавесу» (1:2), Джуда удалили за симуляцию
00:56
1
«Реал» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 15:00
Ла Лига Испании: шансы «Реала» и «Алавеса» на победу в матче 14 тура
27 ноября
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Примера. «Реал» внезапно проиграл на «Бернабеу» «Алавесу» (1:2), Джуда удалили за симуляцию
00:56
1
«Реал» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 15:00
Ла Лига Испании: шансы «Реала» и «Алавеса» на победу в матче 14 тура
27 ноября
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+