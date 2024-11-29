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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Валенсия
Мальорка - Валенсия: обзор матча 29 ноября 2024
Мальорка
29.11.2024, пятница, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
45+3'
К. Ларин
81'
Абдон
32'
Л. Риоха (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Валенсия
Замена
О. Маскарель
️️️️
С. Дардер
85'
84'
Замена
А. Алмейда
️️️️
Э. Барренечеа
84'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Я. Гасиоровски
ГОЛ! 2:1!
Абдон
Пас отдал
С. Дардер
81'
Замена
Абдон
️️️️
К. Ларин
79'
Замена
П. Маффео
️️️️
М. Морей
78'
75'
Замена
Х. Валера
️️️️
Л. Риоха
75'
Замена
Пепелу
️️️️
Х. Гуэрра
Желтая карточка
М. Вальент
71'
Замена
В. Фернандес
️️️️
Д. Родригес
70'
Замена
А. Санчес
️️️️
Р. Наварро
70'
62'
Желтая карточка
Л. Риоха
ГОЛ! 1:1!
К. Ларин
Пас отдал
Д. Родригес
45'
+3
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Риоха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
21
Антонио Раильо
(К)
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К)
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
19
Хави Льябрес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Абдон
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Грейф
22
Мохика
21
Раильо
24
Вальент
3
Морей
11
Кошта
23
Наварро
8
Морланес
10
Дардер
14
Родригес
9
Ларин
3-3-1-1-2
25
Мамардашвили
5
Таррега
3
Москера
3
Гасиоровски
20
Фулкье
5
Барренечеа
14
Гайя
8
Гуэрра
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
3
Морей
24
Маффео
24
Маффео
3
Морей
10
Дардер
8
Маскарель
8
Маскарель
10
Дардер
23
Наварро
6
Санчес
6
Санчес
23
Наварро
14
Родригес
17
Фернандес
17
Фернандес
14
Родригес
9
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
9
Ларин
8
Гуэрра
18
Пепелу
18
Пепелу
8
Гуэрра
5
Барренечеа
8
Алмейда
8
Алмейда
5
Барренечеа
11
Риоха
11
Валера
11
Валера
11
Риоха
3
Гасиоровски
99
Гомес
99
Гомес
3
Гасиоровски
Остались в запасе
Мальорка
Валенсия
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
27
Марк Доменек
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Мальорка - Валенсия
1
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
14
Офсайды
3
0
Количество передач
443
464
Сейвы
0
1
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.28
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
0 : 0
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
1 : 1
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
1 : 1
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Уэльва)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Посещаемость:
17717 из 23142 зрителей (76%)
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