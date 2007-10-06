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РПЛ 2026/2027
Химки - Амкар-Пермь
Химки - Амкар-Пермь: обзор матча 06 октября 2007
Химки
06.10.2007, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
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Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
А. Цветнов
В. Енютин (оба - Москва)
Делегат:
Э. Лакомов (Азов)
Стадион:
Родина
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