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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Барселона
Жирона - Барселона: обзор матча 15 сентября 2024
Жирона
15.09.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 5 тур
1 : 4
Завершен
Барселона
80'
К. Стуани
30'
Л. Ямаль
37'
Л. Ямаль
47'
Д. Ольмо
64'
Педри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Барселона
Желтая карточка
К. Стуани
90'
+6
90'
+2
Замена
Ж. Мартин
️️️️
Л. Ямаль
90'
+1
Желтая карточка
Л. Ямаль
Желтая карточка
Порту
90'
+1
86'
Красная карточка
Ф. Торрес
Замена
А. Мартинес
️️️️
А. Франкес
85'
84'
Желтая карточка
П. Виктор
ГОЛ! 1:4!
К. Стуани
Пас отдал
Порту
80'
Замена
К. Стуани
️️️️
А. Руис
69'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
В. Цыганков
69'
69'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Р. Левандовски
69'
Замена
П. Виктор
️️️️
Педри
64'
ГОЛ! 0:4!
Педри
Пас отдал
М. Касадо
61'
Замена
Э. Форт
️️️️
П. Кубарси
61'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
Д. Ольмо
Замена
Порту
️️️️
А. Данжума
55'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Б. Хиль
54'
47'
ГОЛ! 0:3!
Д. Ольмо
Пас отдал
Ж. Кунде
37'
ГОЛ! 0:2!
Л. Ямаль
Пас отдал
Р. Левандовски
Желтая карточка
Б. Хиль
36'
30'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ямаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
14
Джон Солис
ЦП
23
Иван Мартин
(К)
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
(К)
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
37
Raúl Martínez
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
22
Ясер Асприлья
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
20
Пабло Торре
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Газзанига
3
Гутьеррес
16
Франкес
17
Блинд
5
Лопес
14
Солис
17
Хиль
23
Мартин
11
Цыганков
9
Руис
7
Данжума
4-1-1-3-1
1
тер Стеген
23
Кунде
5
Кубарси
26
Мартинес
3
Бальде
6
Касадо
8
Педри
11
Рафинья
20
Ольмо
10
Ямаль
9
Левандовски
16
Франкес
22
Мартинес
22
Мартинес
16
Франкес
11
Цыганков
6
ван де Бек
6
ван де Бек
11
Цыганков
17
Хиль
22
Асприлья
22
Асприлья
17
Хиль
7
Данжума
10
Порту
10
Порту
7
Данжума
9
Руис
7
Стуани
7
Стуани
9
Руис
10
Ямаль
18
Мартин
18
Мартин
10
Ямаль
20
Ольмо
24
Гарсия
24
Гарсия
20
Ольмо
5
Кубарси
22
Форт
22
Форт
5
Кубарси
9
Левандовски
9
Торрес
9
Торрес
9
Левандовски
8
Педри
10
Виктор
10
Виктор
8
Педри
Остались в запасе
Жирона
Барселона
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
37
Raúl Martínez
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
37
Raúl Martínez
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Жирона - Барселона
3
1
2
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
13
4
Офсайды
7
0
Количество передач
392
476
Сейвы
5
3
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.35
1.82
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 17 тур
Жирона
- : -
06.12.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
3 : 2
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Муньис Руис
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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