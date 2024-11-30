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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Эмполи
Милан - Эмполи: обзор матча 30 ноября 2024
Милан
30.11.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 0
Завершен
Эмполи
19'
А. Мората
44'
Т. Рейндерс
69'
Т. Рейндерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Эмполи
Замена
Т. Абрахам
️️️️
А. Мората
81'
76'
Замена
Э. Эконг
️️️️
П. Пеллегри
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Ю. Фофана
75'
Замена
С. Павлович
️️️️
М. Габбиа
75'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Ю. Муса
75'
71'
Замена
Л. Мариануччи
️️️️
С. Гогличидзе
ГОЛ! 3:0!
Т. Рейндерс
Пас отдал
Ю. Фофана
69'
67'
Желтая карточка
Л. Хендерсон
66'
Замена
С. Эспозито
️️️️
Ф. Анджорин
Желтая карточка
Ю. Муса
57'
46'
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
Л. Коломбо
46'
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
Д. Пеццелла
ГОЛ! 2:0!
Т. Рейндерс
Пас отдал
К. Пулишич
44'
35'
Желтая карточка
Л. Коломбо
Желтая карточка
М. Габбиа
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К)
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
(К)
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Эмполи
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
57
Luca Belardinelli
ЦП
21
Jacopo Bacci
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
90
Ismael Konate
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
46
Габбиа
12
Тиав
22
Эмерсон
14
Рейндерс
24
Фофана
27
Леау
80
Муса
11
Пулишич
21
Мората
4-2-1-3
32
Васкес
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
2
Гогличидзе
6
Хендерсон
14
Мале
11
Гьяси
18
Анджорин
9
Пеллегри
29
Коломбо
46
Габбиа
31
Павлович
31
Павлович
46
Габбиа
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
80
Муса
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
80
Муса
21
Мората
18
Абрахам
18
Абрахам
21
Мората
3
Пеццелла
13
Кэкачей
13
Кэкачей
3
Пеццелла
2
Гогличидзе
35
Мариануччи
35
Мариануччи
2
Гогличидзе
29
Коломбо
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
29
Коломбо
18
Анджорин
94
Эспозито
94
Эспозито
18
Анджорин
9
Пеллегри
11
Эконг
11
Эконг
9
Пеллегри
Остались в запасе
Милан
Эмполи
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
57
Luca Belardinelli
ЦП
21
Jacopo Bacci
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
57
Luca Belardinelli
ЦП
21
Jacopo Bacci
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Милан - Эмполи
3
2
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
16
Офсайды
0
3
Количество передач
470
371
Сейвы
0
1
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
11
4
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2.23
0.62
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Эмполи
Италия. Серия В, 15 тур
Виртус Энтелла
- : -
06.12.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
2 : 2
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Дьонизи
(Л'Аквила)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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