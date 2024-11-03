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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Венеция
Интер - Венеция: обзор матча 03 ноября 2024
Интер
03.11.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Венеция
65'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Венеция
Желтая карточка
Д. Фраттези
90'
+8
Замена
Д. Фраттези
️️️️
П. Зелински
84'
83'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Х. Николусси Кавилья
77'
Замена
А. Дункан
️️️️
М. Андерсен
77'
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
Ф. Дзампано
Замена
М. Дармиан
️️️️
Ф. Димарко
76'
Замена
М. Тареми
️️️️
Л. Мартинес
71'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Н. Барелла
70'
Замена
Я. Биссек
️️️️
А. Бастони
70'
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Ф. Димарко
65'
49'
Желтая карточка
Ф. Дзампано
46'
Замена
М. Шверко
️️️️
Д. Альтаре
46'
Замена
Д. Бусио
️️️️
Д. Чрнигой
Желтая карточка
Б. Павар
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Венеция
1
Филип Станкович
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
20
Йоэль Похьянпало
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
77
Исса Думбия
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
10
Джон Йебоа
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
28
Павар
23
Барелла
7
Зелински
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тюрам
3-2-3-1-1
1
Станкович
21
Идзес
30
Свобода
15
Альтаре
7
Дзампано
5
Хапс
89
Чрнигой
8
Андерсен
41
Кавилья
11
Ористанио
20
Похьянпало
95
Бастони
28
Биссек
28
Биссек
95
Бастони
32
Димарко
36
Дармиан
36
Дармиан
32
Димарко
7
Зелински
16
Фраттези
16
Фраттези
7
Зелински
23
Барелла
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
23
Барелла
10
Мартинес
9
Тареми
9
Тареми
10
Мартинес
15
Альтаре
33
Шверко
33
Шверко
15
Альтаре
7
Дзампано
77
Эллертссон
77
Эллертссон
7
Дзампано
8
Андерсен
32
Дункан
32
Дункан
8
Андерсен
89
Чрнигой
6
Бусио
6
Бусио
89
Чрнигой
41
Кавилья
10
Йебоа
10
Йебоа
41
Кавилья
Остались в запасе
Интер
Венеция
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
77
Исса Думбия
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
77
Исса Думбия
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Интер - Венеция
2
1
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
14
15
Офсайды
2
1
Количество передач
481
362
Сейвы
2
7
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.26
0.98
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
- : -
05.12.2026
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Мария Соле Феррьери Капути
(Ливорно)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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