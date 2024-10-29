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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Наполи
Милан - Наполи: обзор матча 29 октября 2024
Милан
29.10.2024, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
5'
Р. Лукаку
43'
Х. Кварацхелия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Наполи
90'
+5
Замена
М. Фолоруншо
️️️️
Б. Гилмор
90'
+4
Замена
А. Дзербин
️️️️
М. Оливера
77'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Х. Кварацхелия
77'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Р. Лукаку
73'
Желтая карточка
М. Оливера
69'
Замена
П. Маццокки
️️️️
М. Политано
Замена
К. Пулишич
️️️️
Эмерсон
62'
Замена
Р. Леау
️️️️
Н. Окафор
62'
43'
ГОЛ! 0:2!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
М. Оливера
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Ф. Ангисса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К)
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
18
Кевин Дзероли
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
14
Mattia Liberali
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Наполи
1
Элия Каприле
ВР
12
Claudio Turi
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-2-2-2
16
Меньян
22
Эмерсон
12
Тиав
31
Павлович
42
Терраччано
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
80
Муса
21
Чуквуэзе
19
Окафор
21
Мората
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
4
Буонджорно
17
Оливера
99
Ангисса
6
Гилмор
8
Мактоминей
21
Политано
7
Кварацхелия
9
Лукаку
19
Окафор
27
Леау
27
Леау
19
Окафор
22
Эмерсон
11
Пулишич
11
Пулишич
22
Эмерсон
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
6
Гилмор
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
6
Гилмор
17
Оливера
24
Дзербин
24
Дзербин
17
Оливера
7
Кварацхелия
7
Нерес
7
Нерес
7
Кварацхелия
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Милан
Наполи
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
14
Mattia Liberali
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Элия Каприле
ВР
12
Claudio Turi
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
14
Mattia Liberali
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
12
Claudio Turi
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Милан - Наполи
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
14
6
Офсайды
3
2
Количество передач
559
357
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.65
1.14
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
0 : 0
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Коломбо
Стадион:
Джузеппе Меацца
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