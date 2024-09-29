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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Монца
Наполи - Монца: обзор матча 29 сентября 2024
Наполи
29.09.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Монца
22'
М. Политано
33'
Х. Кварацхелия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Монца
Замена
Б. Гилмор
️️️️
С. Лоботка
90'
+1
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
М. Оливера
90'
+1
Замена
Д. Распадори
️️️️
Р. Лукаку
87'
Замена
Д. Нерес
️️️️
М. Политано
87'
83'
Замена
Д. Капрари
️️️️
А. Бьянко
82'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
А. Иццо
Замена
П. Маццокки
️️️️
Х. Кварацхелия
75'
36'
Желтая карточка
А. Иццо
ГОЛ! 2:0!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
С. Мактоминей
33'
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
26'
24'
Желтая карточка
Д. Мальдини
ГОЛ! 1:0!
М. Политано
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Элия Каприле
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Монца
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
32
Маттео Пессина
(К)
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
13
Педру Перейра
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Наполи
12
Claudio Turi
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Монца
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
54
Alessandro Berretta
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
4-3-2-1
1
Каприле
17
Оливера
13
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
8
Мактоминей
99
Ангисса
7
Кварацхелия
21
Политано
9
Лукаку
4-2-3-1
80
Турати
4
Иццо
4
Мари
44
Карбони
77
Кирьякопулос
38
Бондо
42
Бьянко
13
Перейра
70
Мальдини
32
Пессина
11
Джурич
17
Оливера
37
Спинаццола
37
Спинаццола
17
Оливера
7
Кварацхелия
70
Маццокки
70
Маццокки
7
Кварацхелия
68
Лоботка
6
Гилмор
6
Гилмор
68
Лоботка
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
9
Лукаку
18
Распадори
18
Распадори
9
Лукаку
4
Иццо
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
4
Иццо
42
Бьянко
10
Капрари
10
Капрари
42
Бьянко
Остались в запасе
Наполи
Монца
12
Claudio Turi
ВР
14
Никита Контини
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
54
Alessandro Berretta
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Остались в запасе
12
Claudio Turi
ВР
14
Никита Контини
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
54
Alessandro Berretta
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Алессандро Неста
Статистика матча Наполи - Монца
1
2
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
16
8
Количество передач
526
546
Сейвы
1
0
Точность передач %
89
91
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.05
0.36
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Манганьелло
(Пинероло)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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