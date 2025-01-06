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Вулверхэмптон - Ноттингем Форест
Вулверхэмптон - Ноттингем Форест: обзор матча 06 января 2025
Вулверхэмптон
06.01.2025, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Ноттингем Форест
7'
М. Гиббс-Уайт
44'
К. Вуд
90+4'
Т. Авонийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Ноттингем Форест
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
Т. Авонийи
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
88'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
К. Вуд
88'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
М. Гиббс-Уайт
Замена
П. Сарабия
️️️️
Г. Гедеш
75'
Замена
К. Форбш
️️️️
Х. Хванг
75'
70'
Замена
Р. Йетс
️️️️
Э. Эланга
69'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Э. Андерсон
60'
Замена
Морато
️️️️
Н. Домингес
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
П. Лима
59'
Замена
М. Лемина
️️️️
Т. Дойл
59'
Желтая карточка
Т. Дойл
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
К. Вуд
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
30'
Желтая карточка
Н. Домингес
16'
Желтая карточка
Э. Андерсон
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Гиббс-Уайт
Пас отдал
Э. Эланга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
(К)
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К)
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
61
Wesley Okoduwa
ЦЗ
15
Alfie Pond
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
19
Рамон Соса
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
4-3-1-2
1
Са
21
Айт Нури
32
Лима
14
Буэно
2
Доэрти
21
Гомеш
35
Гомес
20
Дойл
11
Гедеш
22
Ларсен
7
Хванг
4-2-3-1
26
Селс
3
Уильямс
31
Миленкович
5
Мурильо
34
Эйна
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
19
Эланга
9
Вуд
20
Дойл
99
Лемина
99
Лемина
20
Дойл
32
Лима
27
Беллегард
27
Беллегард
32
Лима
7
Хванг
9
Форбш
9
Форбш
7
Хванг
11
Гедеш
7
Сарабия
7
Сарабия
11
Гедеш
8
Домингес
5
Морато
5
Морато
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
22
Йетс
22
Йетс
19
Эланга
5
Андерсон
20
Силва
20
Силва
5
Андерсон
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
26
Сэм Джонстон
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
61
Wesley Okoduwa
ЦЗ
15
Alfie Pond
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
1
Карлос Мигел
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
19
Рамон Соса
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
61
Wesley Okoduwa
ЦЗ
15
Alfie Pond
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
19
Рамон Соса
ЛВ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Вулверхэмптон - Ноттингем Форест
1
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
8
Офсайды
1
4
Количество передач
545
361
Сейвы
0
5
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.57
2.2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Мулинекс
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