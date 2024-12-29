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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Саутгемптон
Кристал Пэлас - Саутгемптон: обзор матча 29 декабря 2024
Кристал Пэлас
29.12.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Саутгемптон
31'
Т. Чалоба
52'
Э. Эзе
14'
Т. Диблинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Саутгемптон
Желтая карточка
Э. Нкетиа
90'
+6
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
И. Сарр
90'
+4
86'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Т. Диблинг
86'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
К. Уокер-Питерс
Замена
Ш. Дукур
️️️️
У. Хьюз
86'
Замена
Д. Камада
️️️️
Э. Эзе
86'
80'
Желтая карточка
Я. Беднарек
Желтая карточка
У. Хьюз
79'
69'
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
65'
Замена
К. Сулемана
️️️️
А. Армстронг
65'
Замена
К. Арчер
️️️️
П. Онуачу
58'
Желтая карточка
М. Фернандеш
ГОЛ! 2:1!
Э. Эзе
52'
51'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Д. Арибо
ГОЛ! 1:1!
Т. Чалоба
Пас отдал
У. Хьюз
31'
14'
ГОЛ! 0:1!
Т. Диблинг
Пас отдал
А. Армстронг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
19
Уилл Хьюз
(К)
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
(К)
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
18
Джо Арибо
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
10
Адам Лаллана
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
99
Чалоба
5
Лакруа
26
Ричардс
3
Митчелл
27
Муньос
19
Хьюз
8
Лерма
10
Эзе
7
Сарр
14
Матета
3-2-1-2-2
32
Рэмсдейл
5
Беднарек
15
Вуд
14
Бри
2
Уокер-Питерс
4
Харвуд-Беллис
18
Арибо
20
Диблинг
18
Фернандеш
30
Онуачу
10
Армстронг
19
Хьюз
28
Дукур
28
Дукур
19
Хьюз
10
Эзе
18
Камада
18
Камада
10
Эзе
7
Сарр
9
Нкетиа
9
Нкетиа
7
Сарр
2
Уокер-Питерс
3
Мэннинг
3
Мэннинг
2
Уокер-Питерс
18
Арибо
18
Угочукву
18
Угочукву
18
Арибо
20
Диблинг
10
Лаллана
10
Лаллана
20
Диблинг
10
Армстронг
7
Сулемана
7
Сулемана
10
Армстронг
30
Онуачу
9
Арчер
9
Арчер
30
Онуачу
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Саутгемптон
30
Мэтт Тернер
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
13
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
13
Джастин Девенни
ЦП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Кристал Пэлас - Саутгемптон
2
3
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
7
Нарушения
18
19
Офсайды
2
1
Количество передач
378
434
Сейвы
2
8
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
1.82
1.3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Солсбери
(Ланкашир)
Стадион:
Селхарст Парк
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