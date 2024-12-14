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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Фулхэм
Ливерпуль - Фулхэм: обзор матча 14 декабря 2024
Ливерпуль
14.12.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Фулхэм
47'
К. Гакпо
86'
Д. Жота
11'
А. Перейра
76'
Р. Муньис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Фулхэм
Желтая карточка
Д. Нуньес
88'
87'
Замена
А. Траоре
️️️️
Х. Уилсон
ГОЛ! 2:2!
Д. Жота
Пас отдал
Д. Нуньес
86'
83'
Желтая карточка
С. Берге
Замена
Д. Жота
️️️️
Т. Александер-Арнольд
79'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Д. Собослаи
79'
76'
ГОЛ! 1:2!
Р. Муньис
Пас отдал
Э. Робинсон
Замена
Д. Нуньес
️️️️
К. Гакпо
70'
Замена
Д. Куанса
️️️️
К. Джонс
70'
69'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
А. Перейра
68'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Р. Хименес
Желтая карточка
К. Джонс
57'
55'
Замена
Т. Кастань
️️️️
К. Тете
ГОЛ! 1:1!
К. Гакпо
Пас отдал
М. Салах
47'
27'
Желтая карточка
Э. Робинсон
Красная карточка
Э. Робертсон
17'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Перейра
Пас отдал
Э. Робинсон
9'
Желтая карточка
А. Перейра
Желтая карточка
Л. Диас
7'
2'
Желтая карточка
И. Диоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
(К)
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
42
Трей Ньони
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
24
Джошуа Кинг
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
24
Адама Траоре
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
21
Джонс
8
Гравенберх
18
Гакпо
8
Собослаи
10
Салах
14
Диас
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
6
Диоп
4
Куэнка
33
Робинсон
16
Берге
23
Лукич
10
Уилсон
8
Перейра
17
Ивоби
9
Хименес
21
Джонс
4
Куанса
4
Куанса
21
Джонс
8
Собослаи
10
Эллиот
10
Эллиот
8
Собослаи
12
Александер-Арнольд
20
Жота
20
Жота
12
Александер-Арнольд
18
Гакпо
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Гакпо
2
Тете
21
Кастань
21
Кастань
2
Тете
8
Перейра
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Перейра
10
Уилсон
24
Траоре
24
Траоре
10
Уилсон
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
Остались в запасе
Ливерпуль
Фулхэм
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Ливерпуль - Фулхэм
3
1
4
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
7
Офсайды
2
2
Количество передач
509
337
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
2.34
1.09
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
- : -
02.12.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
- : -
03.12.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 2
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Энфилд Роуд
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