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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Вест Хэм
Лестер - Вест Хэм: обзор матча 03 декабря 2024
Лестер
03.12.2024, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Вест Хэм
2'
Д. Варди
61'
Б. Эль-Ханнус
90'
П. Дака
90+3'
Н. Фуллкруг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Вест Хэм
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
К. Саммервил
Замена
Ж. Айю
️️️️
Ф. Буонанотте
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
П. Дака
Пас отдал
В. Кристиансен
90'
79'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
М. Кудус
76'
Желтая карточка
Э. Альварес
Замена
С. Мавидиди
️️️️
К. МакАтир
74'
Замена
Б. Рид
️️️️
Б. Эль-Ханнус
74'
62'
Замена
Л. Пакета
️️️️
К. Солер
62'
Замена
Эмерсон
️️️️
В. Цоуфал
62'
Замена
М. Антонио
️️️️
Т. Соучек
ГОЛ! 2:0!
Б. Эль-Ханнус
Пас отдал
К. МакАтир
61'
Замена
В. Фас
️️️️
Я. Вестергор
60'
Замена
П. Дака
️️️️
Д. Варди
60'
46'
Замена
К. Саммервил
️️️️
Д. Ингс
45'
+2
Желтая карточка
В. Цоуфал
Желтая карточка
Д. Варди
37'
Желтая карточка
Б. Сумаре
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
Пас отдал
Б. Эль-Ханнус
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
(К)
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
14
Бобби Рид
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Вест Хэм
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
31
Луис Гилерме
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Хермансен
34
Кристиансен
15
Коди
23
Вестергор
24
Джастин
34
Сумаре
4
Ндиди
20
МакАтир
11
Эль-Ханнус
10
Буонанотте
9
Варди
4-2-1-2-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
3
Килман
15
Мавропанос
29
Ван-Биссака
28
Соучек
4
Альварес
18
Солер
20
Боуэн
20
Кудус
28
Ингс
23
Вестергор
4
Фас
4
Фас
23
Вестергор
11
Эль-Ханнус
14
Рид
14
Рид
11
Эль-Ханнус
9
Варди
27
Дака
27
Дака
9
Варди
20
МакАтир
45
Мавидиди
45
Мавидиди
20
МакАтир
10
Буонанотте
10
Айю
10
Айю
10
Буонанотте
34
Цоуфал
33
Эмерсон
33
Эмерсон
34
Цоуфал
18
Солер
11
Пакета
11
Пакета
18
Солер
28
Ингс
38
Саммервил
38
Саммервил
28
Ингс
20
Кудус
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
20
Кудус
28
Соучек
18
Антонио
18
Антонио
28
Соучек
Остались в запасе
Лестер
Вест Хэм
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Лестер - Вест Хэм
2
2
Всего ударов по воротам
8
31
Удары в створ
6
10
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
9
Нарушения
9
7
Офсайды
1
2
Количество передач
378
585
Сейвы
7
3
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
0
11
Удары из пределов штрафной
8
24
Удары из-за пределов штрафной
0
7
xG (ожидаемые голы)
1.02
3.14
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Josh Smith, England
Стадион:
Кинг Пауэр
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