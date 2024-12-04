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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Брентфорд
Астон Вилла - Брентфорд: обзор матча 04 декабря 2024
Астон Вилла
04.12.2024, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Брентфорд
21'
М. Роджерс
28'
О. Уоткинс (П)
34'
М. Кэш
54'
М. Дамсгор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Брентфорд
Замена
Я. Матсен
️️️️
Д. МакГинн
88'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
М. Роджерс
87'
Желтая карточка
М. Кэш
82'
80'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
К. Льюис-Поттер
71'
Замена
И. Тиаго
️️️️
Й. Висса
71'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
К. Шаде
Замена
Р. Баркли
️️️️
Б. Камара
71'
Желтая карточка
Д. Дуран
65'
Замена
Д. Дуран
️️️️
О. Уоткинс
65'
Замена
Д. Филоджин
️️️️
Л. Бэйли
65'
64'
Замена
П. Магома
️️️️
Е. Ярмолюк
54'
ГОЛ! 3:1!
М. Дамсгор
49'
Желтая карточка
Н. Коллинс
ГОЛ! 3:0!
М. Кэш
34'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
О. Уоткинс
28'
25'
Желтая карточка
Э. Пайннок
ГОЛ! 1:0!
М. Роджерс
Пас отдал
О. Уоткинс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
(К)
ОП
6
Егор Ярмолюк
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
26
Ламаре Богарде
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
9
Игор Тиаго
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
8
Камара
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
17
Бэйли
3-1-3-3
1
Флеккен
22
Коллинс
2
Пайннок
4
ван ден Берг
27
Янельт
7
Шаде
6
Ярмолюк
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
9
Висса
19
Мбемо
7
МакГинн
22
Матсен
22
Матсен
7
МакГинн
8
Камара
6
Баркли
6
Баркли
8
Камара
17
Бэйли
11
Филоджин
11
Филоджин
17
Бэйли
17
Роджерс
10
Буэндия
10
Буэндия
17
Роджерс
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
23
Льюис-Поттер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
23
Льюис-Поттер
6
Ярмолюк
25
Магома
25
Магома
6
Ярмолюк
7
Шаде
14
Карвалью
14
Карвалью
7
Шаде
9
Висса
9
Тиаго
9
Тиаго
9
Висса
Остались в запасе
Астон Вилла
Брентфорд
1
Робин Ольсен
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Астон Вилла - Брентфорд
2
2
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
5
Нарушения
11
15
Офсайды
0
1
Количество передач
387
401
Сейвы
0
7
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.87
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Льюис Смит
Стадион:
Вилла Парк
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