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АПЛ 2026/2027
Лестер - Челси
Лестер - Челси: обзор матча 23 ноября 2024
Лестер
23.11.2024, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Челси
90+5'
Ж. Айю (П)
15'
Н. Джексон
75'
Э. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Челси
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ж. Айю
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Р. Лавиа
90'
+1
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
Н. Джексон
85'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Н. Мадуэке
81'
Замена
Р. Лавиа
️️️️
М. Кайседо
81'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Ж. Феликс
Желтая карточка
В. Фас
79'
Замена
Б. Рид
️️️️
Б. Эль-Ханнус
79'
Замена
П. Дака
️️️️
Д. Варди
79'
75'
ГОЛ! 0:2!
Э. Фернандес
Замена
С. Мавидиди
️️️️
К. МакАтир
71'
Замена
Ж. Айю
️️️️
О. Ндиди
71'
66'
Желтая карточка
Р. Санчес
40'
Желтая карточка
М. Кайседо
Желтая карточка
О. Скипп
31'
Желтая карточка
Б. Сумаре
29'
Желтая карточка
О. Ндиди
22'
15'
ГОЛ! 0:1!
Н. Джексон
Пас отдал
Э. Фернандес
Замена
О. Скипп
️️️️
Г. Уинкс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
20
Кейси МакАтир
АП
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К)
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
14
Бобби Рид
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Хермансен
34
Кристиансен
4
Фас
5
Околи
24
Джастин
34
Сумаре
4
Уинкс
4
Ндиди
20
МакАтир
11
Эль-Ханнус
9
Варди
4-2-3-1
97
Санчес
3
Фофана
5
Бадьяшиль
6
Колуилл
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
10
Палмер
11
Джексон
20
Мадуэке
79
Феликс
4
Уинкс
34
Скипп
34
Скипп
4
Уинкс
11
Эль-Ханнус
14
Рид
14
Рид
11
Эль-Ханнус
20
МакАтир
45
Мавидиди
45
Мавидиди
20
МакАтир
4
Ндиди
10
Айю
10
Айю
4
Ндиди
9
Варди
27
Дака
27
Дака
9
Варди
25
Кайседо
45
Лавиа
45
Лавиа
25
Кайседо
11
Джексон
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
11
Джексон
20
Мадуэке
19
Санчо
19
Санчо
20
Мадуэке
79
Феликс
28
Нкунку
28
Нкунку
79
Феликс
Остались в запасе
Лестер
Челси
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
1
Филип Йоргенсен
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Лестер - Челси
4
3
Всего ударов по воротам
4
16
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
15
12
Офсайды
3
1
Количество передач
342
600
Сейвы
4
0
Точность передач %
74
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
1.11
2.64
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
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