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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Манчестер Сити
Брайтон - Манчестер Сити: обзор матча 09 ноября 2024
Брайтон
09.11.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
78'
Ж. Педро
83'
М. О'Райли
23'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Манчестер Сити
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
90'
+10
90'
+10
Желтая карточка
Э. Холанд
Замена
Я. Модер
️️️️
К. Митома
90'
ГОЛ! 2:1!
М. О'Райли
Пас отдал
Ж. Педро
83'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педро
78'
77'
Желтая карточка
Д. Симпсон-Пьюзи
74'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Савиньо
72'
Замена
Б. Силва
️️️️
И. Гюндоган
Замена
Ж. Педро
️️️️
С. Адингра
66'
Замена
Б. Груда
️️️️
Ж. Рюттер
66'
Замена
М. О'Райли
️️️️
Д. Хиншелвуд
57'
Замена
К. Балеба
️️️️
Я. Аяри
46'
Желтая карточка
Игор
44'
37'
Желтая карточка
Р. Льюис
23'
ГОЛ! 0:1!
Э. Холанд
Желтая карточка
Я. Аяри
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
17
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
7
Якуб Модер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
10
Брайан Груда
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
33
Нико О'Райли
АП
4-1-1-2-2
1
Вербрюгген
2
Эступиньян
6
ван Хеке
44
Игор
34
Велтман
8
Хиншелвуд
26
Аяри
22
Митома
7
Адингра
18
Уэлбек
10
Рюттер
4-3-2-1
31
Эдерсон
2
Уокер
22
Симпсон-Пьюзи
24
Гвардиол
82
Льюис
27
Нуньес
8
Ковачич
20
Гюндоган
17
Савиньо
47
Фоден
9
Холанд
22
Митома
7
Модер
7
Модер
22
Митома
26
Аяри
20
Балеба
20
Балеба
26
Аяри
8
Хиншелвуд
33
О'Райли
33
О'Райли
8
Хиншелвуд
10
Рюттер
10
Груда
10
Груда
10
Рюттер
7
Адингра
9
Педро
9
Педро
7
Адингра
17
Савиньо
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
17
Савиньо
20
Гюндоган
20
Силва
20
Силва
20
Гюндоган
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Сити
23
Джейсон Стил
ВР
27
Матс Виффер
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
27
Матс Виффер
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Брайтон - Манчестер Сити
3
3
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
4
Нарушения
12
10
Офсайды
3
1
Количество передач
419
643
Сейвы
5
2
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.26
2.16
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Фалмер
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