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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Саутгемптон
Борнмут - Саутгемптон: обзор матча 30 сентября 2024
Борнмут
30.09.2024, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
17'
Эванилсон
32'
Д. Уаттара
39'
А. Семеньо
51'
Т. Харвуд-Беллис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Саутгемптон
90'
+3
Желтая карточка
А. Лаллана
Замена
Л. Синистерра
️️️️
А. Семеньо
89'
76'
Замена
К. Арчер
️️️️
Т. Диблинг
Замена
Э. Унал
️️️️
Эванилсон
76'
Замена
А. Скотт
️️️️
М. Тавернье
76'
70'
Замена
А. Лаллана
️️️️
М. Фернандеш
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Д. Уаттара
61'
55'
Желтая карточка
Ф. Даунс
55'
Желтая карточка
Т. Диблинг
52'
Желтая карточка
Ю. Сугавара
51'
ГОЛ! 3:1!
Т. Харвуд-Беллис
Желтая карточка
М. Керкез
50'
46'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
М. Корне
46'
Замена
Д. Арибо
️️️️
Р. Фрейзер
46'
Замена
Р. Стюарт
️️️️
Л. Угочукву
Желтая карточка
М. Тавернье
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
А. Семеньо
Пас отдал
Л. Кук
39'
ГОЛ! 2:0!
Д. Уаттара
Пас отдал
Л. Кук
32'
27'
Желтая карточка
М. Фернандеш
ГОЛ! 1:0!
Эванилсон
Пас отдал
М. Тавернье
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
(К)
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
4
Флинн Даунс
(К)
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
17
Луис Синистерра
ЛВ
8
Алекс Скотт
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
4-1-3-2
13
Кепа
6
Керкез
6
Забарный
5
Сенеси
15
Смит
10
Кук
16
Тавернье
10
Кристи
11
Уаттара
42
Семеньо
9
Эванилсон
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
28
Сугавара
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
18
Тэйлор
18
Угочукву
4
Даунс
20
Диблинг
18
Фернандеш
70
Корне
10
Фрейзер
16
Тавернье
8
Скотт
8
Скотт
16
Тавернье
11
Уаттара
19
Клюйверт
19
Клюйверт
11
Уаттара
42
Семеньо
17
Синистерра
17
Синистерра
42
Семеньо
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
10
Фрейзер
18
Арибо
18
Арибо
10
Фрейзер
18
Фернандеш
10
Лаллана
10
Лаллана
18
Фернандеш
70
Корне
22
Бреретон
22
Бреретон
70
Корне
20
Диблинг
9
Арчер
9
Арчер
20
Диблинг
18
Угочукву
31
Стюарт
31
Стюарт
18
Угочукву
Остались в запасе
Борнмут
Саутгемптон
12
Марк Траверс
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Адам Армстронг
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Адам Армстронг
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Борнмут - Саутгемптон
2
5
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
4
Нарушения
19
12
Офсайды
1
1
Количество передач
372
567
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.62
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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