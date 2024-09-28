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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Фулхэм
Ноттингем Форест - Фулхэм: обзор матча 28 сентября 2024
Ноттингем Форест
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
51'
Р. Хименес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Фулхэм
90'
Желтая карточка
Х. Рид
88'
Замена
И. Диоп
️️️️
Э. Смит-Роу
84'
Желтая карточка
Б. Лено
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Морено
84'
83'
Замена
Х. Рид
️️️️
С. Лукич
83'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Р. Хименес
Замена
Р. Соса
️️️️
Д. Уорд-Проус
75'
69'
Замена
С. Берге
️️️️
А. Перейра
69'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
А. Траоре
58'
Желтая карточка
С. Лукич
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Н. Домингес
57'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Э. Андерсон
57'
54'
Желтая карточка
К. Тете
51'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Хименес
Желтая карточка
Мурильо
50'
Замена
Э. Эланга
️️️️
Т. Авонийи
46'
Желтая карточка
Р. Йетс
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Фулхэм
1
Бернд Лено
(К)
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Жота Силва
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
19
Рамон Соса
ЦФ
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-3-1-2
26
Селс
11
Алекс Морено
31
Миленкович
5
Мурильо
34
Эйна
22
Йетс
30
Уорд-Проус
8
Домингес
5
Андерсон
14
Авонийи
9
Вуд
4-1-3-2
1
Лено
2
Тете
3
Бейсси
2
Андерсен
33
Робинсон
23
Лукич
24
Траоре
32
Смит-Роу
17
Ивоби
9
Хименес
8
Перейра
11
Алекс Морено
3
Уильямс
3
Уильямс
11
Алекс Морено
5
Андерсон
20
Силва
20
Силва
5
Андерсон
14
Авонийи
19
Эланга
19
Эланга
14
Авонийи
8
Домингес
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
8
Домингес
30
Уорд-Проус
19
Соса
19
Соса
30
Уорд-Проус
32
Смит-Роу
6
Диоп
6
Диоп
32
Смит-Роу
8
Перейра
16
Берге
16
Берге
8
Перейра
23
Лукич
6
Рид
6
Рид
23
Лукич
24
Траоре
17
Нелсон
17
Нелсон
24
Траоре
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Фулхэм
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
13
Стивен Бенда
ВР
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Ноттингем Форест - Фулхэм
2
4
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
15
Офсайды
7
1
Количество передач
348
519
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.79
1.44
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Josh Smith, England
Стадион:
Сити Граунд
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