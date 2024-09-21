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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Борнмут
Ливерпуль - Борнмут: обзор матча 21 сентября 2024
Ливерпуль
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Борнмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
(К)
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Эванилсон
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
8
Алекс Скотт
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
4-2-3-1
1
Келлехер
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
4-1-3-2
13
Кепа
22
Араухо
6
Забарный
4
Хейсен
6
Керкез
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
16
Тавернье
42
Семеньо
9
Эванилсон
Остались в запасе
Ливерпуль
Борнмут
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
8
Алекс Скотт
АП
17
Луис Синистерра
ЛВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
8
Алекс Скотт
АП
17
Луис Синистерра
ЛВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Ливерпуль - Борнмут
Всего ударов по воротам
19
19
Удары в створ
13
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
9
Нарушения
10
12
Офсайды
0
3
Количество передач
582
389
Сейвы
7
9
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
14
12
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.86
1.01
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Энфилд Роуд
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