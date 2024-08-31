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Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон: обзор матча 31 августа 2024
Ноттингем Форест
31.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
10'
К. Вуд
12'
Ж. Беллегард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
90'
+10
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Э. Андерсон
90'
+1
Замена
Ж. Силва
️️️️
Э. Эланга
90'
+1
Желтая карточка
Э. Андерсон
90'
86'
Замена
Андре
️️️️
Й. Ларсен
Замена
Р. Соса
️️️️
К. Хадсон-Одои
80'
75'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Н. Семеду
75'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Ж. Беллегард
60'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Р. Айт Нури
60'
Замена
Т. Дойл
️️️️
Ж. Гомес
Замена
Р. Йетс
️️️️
И. Сангаре
58'
53'
Желтая карточка
М. Лемина
45'
Желтая карточка
Тоти
Желтая карточка
И. Сангаре
40'
32'
Желтая карточка
Ж. Гомес
12'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Беллегард
Пас отдал
М. Лемина
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Андерсон
10'
9'
Желтая карточка
Ж. Беллегард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К)
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
(К)
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
22
Райан Йетс
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
19
Рамон Соса
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Андре
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Селс
3
Уильямс
31
Миленкович
5
Мурильо
34
Эйна
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
5
Андерсон
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
3-3-2-2
26
Джонстон
15
Доусон
24
Тоти
15
Москера
27
Семеду
99
Лемина
21
Айт Нури
35
Гомес
27
Беллегард
10
Кунья
22
Ларсен
6
Сангаре
22
Йетс
22
Йетс
6
Сангаре
19
Эланга
20
Силва
20
Силва
19
Эланга
7
Хадсон-Одои
19
Соса
19
Соса
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
14
Авонийи
14
Авонийи
5
Андерсон
27
Семеду
2
Доэрти
2
Доэрти
27
Семеду
22
Ларсен
7
Андре
7
Андре
22
Ларсен
35
Гомес
20
Дойл
20
Дойл
35
Гомес
27
Беллегард
11
Гедеш
11
Гедеш
27
Беллегард
21
Айт Нури
7
Хванг
7
Хванг
21
Айт Нури
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
1
Карлос Мигел
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
8
Николас Домингес
ЦП
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
8
Николас Домингес
ЦП
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
3
5
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
7
3
Нарушения
15
18
Офсайды
4
0
Количество передач
358
349
Сейвы
1
4
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.99
0.8
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Сити Граунд
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