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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Астон Вилла
Лестер - Астон Вилла: обзор матча 31 августа 2024
Лестер
31.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
73'
Ф. Буонанотте
28'
А. Онана
63'
Д. Дуран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Астон Вилла
Желтая карточка
Г. Уинкс
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Д. Дуран
Замена
К. МакАтир
️️️️
К. Околи
90'
+2
Замена
Б. Рид
️️️️
О. Ндиди
89'
Желтая карточка
Д. Варди
83'
79'
Замена
Я. Матсен
️️️️
Д. Рэмзи
79'
Замена
К. Неделькович
️️️️
Л. Богарде
74'
Желтая карточка
Д. МакГинн
Желтая карточка
К. Околи
74'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Буонанотте
Пас отдал
О. Ндиди
73'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
Ж. Айю
68'
Замена
Б. Эль-Ханнус
️️️️
О. Скипп
68'
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
И. Фатаву
67'
63'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дуран
Пас отдал
Л. Динь
62'
Замена
Р. Баркли
️️️️
А. Онана
61'
Замена
Д. Дуран
️️️️
О. Уоткинс
55'
Желтая карточка
Л. Богарде
40'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Онана
Пас отдал
О. Уоткинс
Желтая карточка
О. Скипп
26'
16'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Л. Бэйли
8'
Желтая карточка
А. Онана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
14
Бобби Рид
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
20
Кейси МакАтир
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хермансен
34
Кристиансен
5
Околи
4
Фас
24
Джастин
34
Скипп
4
Ндиди
4
Уинкс
7
Фатаву
10
Айю
9
Варди
3-1-3-1-2
1
Мартинес
15
Конса
14
Торрес
12
Динь
24
Онана
26
Богарде
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
17
Бэйли
11
Уоткинс
4
Ндиди
14
Рид
14
Рид
4
Ндиди
7
Фатаву
10
Буонанотте
10
Буонанотте
7
Фатаву
5
Околи
20
МакАтир
20
МакАтир
5
Околи
34
Скипп
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
34
Скипп
10
Айю
45
Мавидиди
45
Мавидиди
10
Айю
Рэмзи
22
Матсен
22
Матсен
Рэмзи
26
Богарде
18
Неделькович
18
Неделькович
26
Богарде
24
Онана
6
Баркли
6
Баркли
24
Онана
17
Бэйли
41
Рэмзи
41
Рэмзи
17
Бэйли
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
Остались в запасе
Лестер
Астон Вилла
1
Даниэль Иверсен
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
Главный тренер
Стив Купер
46
Джо Гаучи
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Лестер - Астон Вилла
4
5
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
1
4
Нарушения
13
21
Офсайды
3
1
Количество передач
494
378
Сейвы
3
2
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.38
1.47
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
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