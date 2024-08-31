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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Брайтон
Арсенал - Брайтон: обзор матча 31 августа 2024
Арсенал
31.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
38'
К. Хаверц
58'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Брайтон
90'
+6
Желтая карточка
Ж. Педро
Желтая карточка
Д. Райя
90'
+4
85'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
Д. Уэлбек
85'
Замена
С. Адингра
️️️️
К. Митома
Замена
А. Зинченко
️️️️
Х. Тимбер
80'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
М. Эдегор
74'
72'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
Й. Велтман
72'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
Я. Минте
70'
Желтая карточка
Я. Минте
Желтая карточка
Х. Тимбер
70'
Замена
Р. Калафьори
️️️️
Л. Троссард
59'
58'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педро
Вторая желтая
Д. Райс
49'
Желтая карточка
Т. Парти
45'
+3
Желтая карточка
Д. Райс
42'
ГОЛ! 1:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Б. Сака
38'
17'
Замена
Я. Аяри
️️️️
Д. Милнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Арсенал
1
Томми Сетфорд
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
18
Парти
19
Троссард
8
Эдегор
7
Сака
29
Хаверц
3-1-2-2-2
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
8
Хиншелвуд
20
Милнер
20
Балеба
11
Минте
22
Митома
9
Педро
18
Уэлбек
12
Тимбер
47
Зинченко
47
Зинченко
12
Тимбер
19
Троссард
33
Калафьори
33
Калафьори
19
Троссард
8
Эдегор
7
Мартинелли
7
Мартинелли
8
Эдегор
34
Велтман
2
Эступиньян
2
Эступиньян
34
Велтман
20
Милнер
26
Аяри
26
Аяри
20
Милнер
22
Митома
7
Адингра
7
Адингра
22
Митома
18
Уэлбек
10
Энкисо
10
Энкисо
18
Уэлбек
11
Минте
10
Рюттер
10
Рюттер
11
Минте
Остались в запасе
Арсенал
Брайтон
1
Томми Сетфорд
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Арсенал - Брайтон
4
1
2
Всего ударов по воротам
11
22
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
12
7
Офсайды
3
1
Количество передач
269
456
Сейвы
3
6
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
10
15
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
2.02
2.01
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Эмирейтс
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