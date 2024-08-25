Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Челси
Вулверхэмптон - Челси: обзор матча 25 августа 2024
Вулверхэмптон
25.08.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 6
Завершен
Челси
27'
М. Кунья
45+6'
Й. Ларсен
2'
Н. Джексон
45'
К. Палмер
49'
Н. Мадуэке
58'
Н. Мадуэке
63'
Н. Мадуэке
80'
Ж. Феликс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Челси
Замена
Т. Дойл
️️️️
М. Лемина
90'
83'
Замена
Р. Вейга
️️️️
М. Кукурелья
83'
Замена
К. Нкунку
️️️️
К. Палмер
80'
ГОЛ! 2:6!
Ж. Феликс
Пас отдал
П. Нету
76'
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
М. Кайседо
71'
Желтая карточка
М. Кукурелья
Желтая карточка
Й. Москера
71'
68'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Н. Джексон
Замена
Р. Гомеш
️️️️
Ж. Беллегард
68'
Замена
П. Сарабия
️️️️
М. Кунья
68'
Замена
К. Доусон
️️️️
Р. Айт Нури
67'
63'
ГОЛ! 2:5!
Н. Мадуэке
Пас отдал
К. Палмер
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Х. Хванг
59'
58'
ГОЛ! 2:4!
Н. Мадуэке
Пас отдал
К. Палмер
49'
ГОЛ! 2:3!
Н. Мадуэке
Пас отдал
К. Палмер
46'
Замена
П. Нету
️️️️
М. Мудрик
ГОЛ! 2:2!
Й. Ларсен
Пас отдал
Тоти
45'
+6
45'
ГОЛ! 1:2!
К. Палмер
Пас отдал
Н. Джексон
44'
Желтая карточка
К. Палмер
40'
Желтая карточка
М. Густо
Желтая карточка
Р. Айт Нури
35'
ГОЛ! 1:1!
М. Кунья
Пас отдал
Р. Айт Нури
27'
2'
ГОЛ! 0:1!
Н. Джексон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Марио Лемина
(К)
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К)
ОП
11
Николас Джексон
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
4-1-2-3
1
Са
21
Айт Нури
15
Москера
24
Тоти
2
Доэрти
99
Лемина
35
Гомес
27
Беллегард
22
Ларсен
7
Хванг
10
Кунья
4-2-3-1
97
Санчес
27
Густо
3
Фофана
6
Колуилл
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
20
Мадуэке
10
Палмер
27
Мудрик
11
Джексон
21
Айт Нури
15
Доусон
15
Доусон
21
Айт Нури
27
Беллегард
21
Гомеш
21
Гомеш
27
Беллегард
99
Лемина
20
Дойл
20
Дойл
99
Лемина
10
Кунья
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Кунья
7
Хванг
11
Поденсе
11
Поденсе
7
Хванг
17
Кукурелья
12
Вейга
12
Вейга
17
Кукурелья
25
Кайседо
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
25
Кайседо
27
Мудрик
7
Нету
7
Нету
27
Мудрик
11
Джексон
79
Феликс
79
Феликс
11
Джексон
10
Палмер
28
Нкунку
28
Нкунку
10
Палмер
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Челси
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Вулверхэмптон - Челси
2
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
13
Офсайды
3
1
Количество передач
301
488
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.92
1.56
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Челси
АПЛ. «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата (2:3), потерпев третье поражение подряд
Вчера, 00:54
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Хаби Алонсо отреагировал на вызывающее интервью защитника «Челси» Фофана
27 ноября
Джонсон высказался о деньгах, замороженных после продажи «Челси» Абрамовичем
26 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
АПЛ. «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата (2:3), потерпев третье поражение подряд
Вчера, 00:54
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Хаби Алонсо отреагировал на вызывающее интервью защитника «Челси» Фофана
27 ноября
Джонсон высказался о деньгах, замороженных после продажи «Челси» Абрамовичем
26 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+