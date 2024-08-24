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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Ноттингем Форест
Саутгемптон - Ноттингем Форест: обзор матча 24 августа 2024
Саутгемптон
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
70'
М. Гиббс-Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Ноттингем Форест
90'
+2
Замена
Ж. Силва
️️️️
М. Гиббс-Уайт
90'
+2
Замена
В. Боли
️️️️
К. Хадсон-Одои
88'
Желтая карточка
Н. Домингес
Замена
Т. Диблинг
️️️️
У. Смоллбоун
84'
Желтая карточка
Я. Беднарек
82'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Д. Стивенс
76'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Д. Арибо
76'
76'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
К. Вуд
75'
Замена
Н. Домингес
️️️️
Э. Андерсон
Замена
К. Арчер
️️️️
Ю. Сугавара
72'
Замена
С. Эдози
️️️️
А. Армстронг
71'
70'
ГОЛ! 0:1!
М. Гиббс-Уайт
66'
Замена
Р. Йетс
️️️️
И. Сангаре
61'
Желтая карточка
К. Вуд
54'
Желтая карточка
И. Сангаре
Желтая карточка
Ф. Даунс
29'
Желтая карточка
А. Армстронг
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
(К)
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К)
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
3-2-3-1-1
29
МакКарти
28
Сугавара
5
Беднарек
5
Стивенс
4
Харвуд-Беллис
2
Уокер-Питерс
12
Смоллбоун
4
Даунс
18
Арибо
22
Бреретон
10
Армстронг
4-1-1-3-1
26
Селс
3
Уильямс
31
Миленкович
5
Мурильо
34
Эйна
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
19
Эланга
9
Вуд
18
Арибо
18
Тэйлор
18
Тэйлор
18
Арибо
12
Смоллбоун
20
Диблинг
20
Диблинг
12
Смоллбоун
5
Стивенс
18
Фернандеш
18
Фернандеш
5
Стивенс
10
Армстронг
23
Эдози
23
Эдози
10
Армстронг
28
Сугавара
9
Арчер
9
Арчер
28
Сугавара
7
Хадсон-Одои
30
Боли
30
Боли
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
8
Домингес
8
Домингес
5
Андерсон
6
Сангаре
22
Йетс
22
Йетс
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
20
Силва
20
Силва
10
Гиббс-Уайт
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
Остались в запасе
Саутгемптон
Ноттингем Форест
1
Джо Ламли
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Саутгемптон - Ноттингем Форест
3
3
Всего ударов по воротам
5
23
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
10
Нарушения
14
14
Офсайды
0
1
Количество передач
641
345
Сейвы
7
1
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
0.2
2.31
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Сент-Мэри
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