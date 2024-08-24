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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ипсвич Таун
Манчестер Сити - Ипсвич Таун: обзор матча 24 августа 2024
Манчестер Сити
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
4 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
12'
Э. Холанд (П)
14'
К. Де Брюйне
16'
Э. Холанд
88'
Э. Холанд
7'
С. Шмодикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Ипсвич Таун
Желтая карточка
Д. Грилиш
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
А. Аль-Хамади
Замена
Д. Макэйти
️️️️
Э. Холанд
90'
Замена
М. Нуньес
️️️️
К. Де Брюйне
90'
89'
Замена
К. Чаплин
️️️️
О. Хатчинсон
89'
Замена
Д. Эдмундсон
️️️️
А. Туанзебе
ГОЛ! 4:1!
Э. Холанд
88'
83'
Замена
А. Аль-Хамади
️️️️
Л. Делап
72'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
М. Луонго
72'
Замена
М. Харнесс
️️️️
С. Шмодикс
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Ж. Доку
71'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Савиньо
71'
Желтая карточка
Р. Диаш
59'
55'
Желтая карточка
С. Шмодикс
Замена
Д. Стоунз
️️️️
М. Ковачич
50'
36'
Желтая карточка
С. Морси
ГОЛ! 3:1!
Э. Холанд
Пас отдал
К. Де Брюйне
16'
ГОЛ! 2:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Савиньо
14'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Холанд
12'
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Шмодикс
Пас отдал
Б. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
(К)
АП
17
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
11
Сэмми Шмодикс
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
14
Джек Тэйлор
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
8
Конор Чаплин
ЦФ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
25
Аканджи
24
Гвардиол
3
Диаш
82
Льюис
8
Ковачич
20
Силва
26
Де Брюйне
17
Савиньо
9
Холанд
11
Доку
3-2-2-2-1
49
Мурич
4
Туанзебе
26
Вулфенден
3
Гривз
2
Джонсон
3
Дэвис
8
Морси
21
Луонго
20
Хатчинсон
11
Шмодикс
19
Делап
8
Ковачич
6
Стоунз
6
Стоунз
8
Ковачич
26
Де Брюйне
27
Нуньес
27
Нуньес
26
Де Брюйне
11
Доку
20
Гюндоган
20
Гюндоган
11
Доку
9
Холанд
24
Макэйти
24
Макэйти
9
Холанд
17
Савиньо
10
Грилиш
10
Грилиш
17
Савиньо
4
Туанзебе
25
Эдмундсон
25
Эдмундсон
4
Туанзебе
21
Луонго
14
Тэйлор
14
Тэйлор
21
Луонго
11
Шмодикс
10
Харнесс
10
Харнесс
11
Шмодикс
20
Хатчинсон
8
Чаплин
8
Чаплин
20
Хатчинсон
19
Делап
12
Аль-Хамади
12
Аль-Хамади
19
Делап
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ипсвич Таун
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Манчестер Сити - Ипсвич Таун
2
3
Всего ударов по воротам
14
1
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
1
Нарушения
4
15
Офсайды
3
1
Количество передач
747
232
Сейвы
0
1
Точность передач %
92
81
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
0
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
3.15
0.23
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Солсбери
(Ланкашир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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