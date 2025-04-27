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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Шинник
Уфа - Шинник: обзор матча 27 апреля 2025
Уфа
27.04.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
23'
М. Агеян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Шинник
Замена
К. Муллин
️️️️
В. Ложкин
90'
84'
Замена
С. Альфред
️️️️
А. Голубев
83'
Замена
П. Шакуро
️️️️
А. Косогоров
Замена
К. Троянов
️️️️
А. Анисимов
83'
Желтая карточка
Д. Кутин
77'
Желтая карточка
А. Теняев
76'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
Д. Корнюшин
72'
65'
Замена
Н. Мирошниченко
️️️️
Д. Сухомлинов
64'
Замена
В. Алейников
️️️️
Р. Куль
Желтая карточка
А. Перченок
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Агеян
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
8
Шамиль Исаев
АП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Малахов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
79
Константин Троянов
ОП
23
Данил Ахатов
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
29
Стивен Альфред
ЦФ
3-2-3-2
1
Баклов
5
Кутин
62
Карпов
44
Корнюшин
17
Анисимов
15
Бочеров
8
Исаев
88
Агеян
11
Гуренко
25
Ложкин
7
Перченок
4-1-3-2
51
Митров
2
Косогоров
27
Черный
6
Рукас
30
Гогуа
50
Голубев
78
Куль
20
Шипунов
8
Сухомлинов
9
Федоров
97
Малахов
44
Корнюшин
89
Стоцкий
89
Стоцкий
44
Корнюшин
17
Анисимов
79
Троянов
79
Троянов
17
Анисимов
25
Ложкин
9
Муллин
9
Муллин
25
Ложкин
2
Косогоров
90
Шакуро
90
Шакуро
2
Косогоров
78
Куль
38
Алейников
38
Алейников
78
Куль
8
Сухомлинов
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
8
Сухомлинов
50
Голубев
29
Альфред
29
Альфред
50
Голубев
Остались в запасе
Уфа
Шинник
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
23
Данил Ахатов
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
95
Денис Вамбольт
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
23
Данил Ахатов
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
22
Илья Черняк
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Уфа - Шинник
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Арсенал
- : -
05.12.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Стадион:
Нефтяник
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