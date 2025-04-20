Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Уфа
Родина - Уфа: обзор матча 20 апреля 2025
Родина
20.04.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Первая лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Уфа
29'
А. Максименко
57'
А. Максименко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Уфа
90'
+1
Желтая карточка
И. Черняк
80'
Желтая карточка
Д. Корнюшин
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
А. Максименко
78'
Замена
Д. Маркитесов
️️️️
Й. Рейна
78'
69'
Замена
Д. Ахатов
️️️️
А. Перченок
69'
Замена
Ш. Исаев
️️️️
А. Гуренко
Замена
И. Тимошенко
️️️️
М. Баришич
67'
61'
Замена
И. Черняк
️️️️
А. Анисимов
60'
Желтая карточка
Д. Кутин
59'
Желтая карточка
А. Перченок
ГОЛ! 2:0!
А. Максименко
57'
46'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
Н. Мацхарашвили
Замена
А. Корян
️️️️
А. Концевой
46'
43'
Замена
В. Карпов
️️️️
А. Теняев
ГОЛ! 1:0!
А. Максименко
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
9
Артем Максименко
ПВ
14
Макс Баришич
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
7
Папе
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
5
Денис Мушкарин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Уфа
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Шамиль Исаев
АП
23
Данил Ахатов
АП
22
Илья Черняк
ЦФ
4-1-3-2
16
Корякин
68
Рядно
55
Крижан
26
Мещанинов
88
Сокол
6
Фищенко
80
Концевой
9
Максименко
14
Баришич
7
Папе
10
Рейна
3-2-1-3-1
1
Баклов
44
Корнюшин
45
Теняев
5
Кутин
17
Анисимов
15
Бочеров
20
Мацхарашвили
11
Гуренко
88
Агеян
7
Перченок
25
Ложкин
9
Максименко
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
9
Максименко
10
Рейна
8
Маркитесов
8
Маркитесов
10
Рейна
80
Концевой
77
Корян
77
Корян
80
Концевой
14
Баришич
99
Тимошенко
99
Тимошенко
14
Баришич
45
Теняев
62
Карпов
62
Карпов
45
Теняев
20
Мацхарашвили
89
Стоцкий
89
Стоцкий
20
Мацхарашвили
11
Гуренко
8
Исаев
8
Исаев
11
Гуренко
7
Перченок
23
Ахатов
23
Ахатов
7
Перченок
17
Анисимов
22
Черняк
22
Черняк
17
Анисимов
Остались в запасе
Родина
Уфа
91
Даниил Баринов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
5
Денис Мушкарин
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
9
Владислав Адаев
ЛВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
5
Денис Мушкарин
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
9
Владислав Адаев
ЛВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Родина - Уфа
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Арсенал
- : -
05.12.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
Новости команд
Все
Родина
Уфа
Жуткий привоз экс-спартаковца Беленова в ФНЛ
Вчера, 15:39
6
Обзор матча «Оренбург» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 14:58
1
РПЛ. «Родина» добилась волевой гостевой победы над «Оренбургом» (2:1)
Вчера, 14:58
6
«Велес» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 12:50
«Оренбург» – «Родина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 11:50
Обзор матча «Оренбург» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 14:58
1
РПЛ. «Родина» добилась волевой гостевой победы над «Оренбургом» (2:1)
Вчера, 14:58
6
«Оренбург» – «Родина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 11:50
Расписание РПЛ на 29 ноября 2026
Вчера, 09:33
«Оренбург» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
28 ноября
Жуткий привоз экс-спартаковца Беленова в ФНЛ
Вчера, 15:39
6
«Велес» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 12:50
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Уфы» на победу в матче 20-го тура
28 ноября
Сформулирована проблема воспитанников и выпускников академии «Краснодара»
26 ноября
3
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+