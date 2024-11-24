Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Торпедо
Сокол - Торпедо: обзор матча 24 ноября 2024
Сокол
24.11.2024, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Торпедо
23'
А. Максименко
5'
И. Манелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - Торпедо
84'
Замена
Р. Байтуков
️️️️
Б. Роганович
Замена
Р. Ермолин
️️️️
Д. Сасин
84'
Замена
Р. Чобанов
️️️️
Д. Полубояринов
72'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Р. Юзепчук
72'
Замена
Ш. Саадуев
️️️️
В. Бабаев
72'
64'
Замена
А. Корян
️️️️
И. Горбунов
57'
Замена
В. Галкин
️️️️
Ю. Коледин
Замена
А. Синяк
️️️️
Д. Иванов
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Максименко
23'
18'
Желтая карточка
С. Бородин
5'
ГОЛ! 0:1!
И. Манелов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Артем Соколов
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
4-2-3-1
13
Косаревский
2
Чуриков
27
Молодцов
13
Иванов
77
Юзепчук
28
Забелин
20
Полубояринов
77
Сасин
11
Бабаев
9
Максименко
21
Карпицкий
3-2-1-2-1
16
Ботнарь
4
Бородин
15
Данилкин
99
Костин
99
Шевченко
90
Роганович
52
Нетфуллин
2
Манелов
17
Горбунов
21
Максимов
13
Иванов
51
Синяк
51
Синяк
13
Иванов
77
Юзепчук
8
Дудиев
8
Дудиев
77
Юзепчук
20
Полубояринов
22
Чобанов
22
Чобанов
20
Полубояринов
77
Сасин
69
Ермолин
69
Ермолин
77
Сасин
11
Бабаев
10
Саадуев
10
Саадуев
11
Бабаев
90
Роганович
26
Байтуков
26
Байтуков
90
Роганович
3
Коледин
90
Галкин
90
Галкин
3
Коледин
17
Горбунов
77
Корян
77
Корян
17
Горбунов
Остались в запасе
Сокол
Торпедо
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Никита Капленко
ОП
8
Александр Гуз
ОП
70
Владислав Самко
ЛВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Никита Капленко
ОП
8
Александр Гуз
ОП
70
Владислав Самко
ЛВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Сокол - Торпедо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Целовальников
(Астрахань)
Помощники судьи:
Руслан Шекемов (Нальчик)
Виталий Жолобов (Волжский)
Резервный судья:
Ярослав Хромей (Воронеж)
Делегат:
Светлана Яшкина (Москва)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Сокол
Торпедо
В Госдуме отреагировали на драку во время матча «Торпедо»
Вчера, 12:35
2
Аршавин раскритиковал «Торпедо»: «Неужели не могут себе позволить?»
Вчера, 09:17
2
Заявление ФНЛ о драке на матче «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»
27 ноября
4
На матче Первой лиги произошла массовая драка болельщиков
27 ноября
10
«Торпедо» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
В Госдуме отреагировали на драку во время матча «Торпедо»
Вчера, 12:35
2
Аршавин раскритиковал «Торпедо»: «Неужели не могут себе позволить?»
Вчера, 09:17
2
Заявление ФНЛ о драке на матче «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»
27 ноября
4
На матче Первой лиги произошла массовая драка болельщиков
27 ноября
10
«Торпедо» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+