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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Сочи
Ротор - Сочи: обзор матча 08 ноября 2024
Ротор
08.11.2024, пятница, 19:00
Россия. Первая лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
78'
Т. Касимов
35'
К. Никитин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - Сочи
90'
Желтая карточка
В. Литвинов
Желтая карточка
А. Шумских
79'
Желтая карточка
Т. Касимов
78'
ГОЛ! 1:1!
Т. Касимов
78'
71'
Замена
А. Шушеначев
️️️️
В. Писарский
71'
Замена
Р. Магаль
️️️️
П. Маслов
Замена
Ю. Завезен
️️️️
В. Морозов
69'
Замена
Г. Шильников
️️️️
Н. Плотников
69'
Замена
Д. Лаврищев
️️️️
М. Мальцев
58'
Замена
Д. Таликин
️️️️
Е. Болотов
58'
Замена
Т. Касимов
️️️️
И. Соколов
58'
35'
ГОЛ! 0:1!
К. Никитин
Желтая карточка
А. Семенов
21'
7'
Желтая карточка
П. Маслов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
19
Никита Плотников
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
32
Игорь Соколов
ПП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
11
Павел Мелешин
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
95
Артём Лутцев
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Чагров
35
Прищепа
3
Плиев
5
Шумских
28
Семенов
57
Болотов
19
Плотников
32
Соколов
13
Тюрин
24
Мальцев
10
Морозов
4-2-2-2
35
Дегтев
4
Литвинов
39
Маслов
22
Кожемякин
17
Макарчук
5
Кравцов
14
Сааведра
29
Никитин
14
Крамарич
77
Писарский
11
Мелешин
19
Плотников
17
Шильников
17
Шильников
19
Плотников
57
Болотов
97
Таликин
97
Таликин
57
Болотов
10
Морозов
22
Завезен
22
Завезен
10
Морозов
32
Соколов
31
Касимов
31
Касимов
32
Соколов
24
Мальцев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
24
Мальцев
39
Маслов
28
Магаль
28
Магаль
39
Маслов
77
Писарский
11
Шушеначев
11
Шушеначев
77
Писарский
Остались в запасе
Ротор
Сочи
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Ротор - Сочи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Ермилов (Москва)
Дмитрий Маликов (Новоалтайск)
Резервный судья:
Богдан Головко (Волгоград)
Делегат:
Светлана Яшкина (Москва)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
Волгоград Арена
Посещаемость:
9726 из 45015 зрителей (21%)
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