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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Алания
Сокол - Алания: обзор матча 20 октября 2024
Сокол
20.10.2024, воскресенье, 12:30
Россия. Первая лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Алания
44'
Б. Хадарцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - Алания
79'
Замена
С. Макаров
️️️️
А. Хугаев
79'
Замена
З. Тарба
️️️️
В. Нафиков
Замена
Ш. Саадуев
️️️️
Д. Полубояринов
74'
73'
Замена
Т. Гаглоев
️️️️
Б. Хадарцев
Замена
Р. Ермолин
️️️️
Д. Сасин
69'
Замена
В. Бабаев
️️️️
Р. Чобанов
59'
Замена
А. Гуз
️️️️
В. Самко
46'
Замена
А. Максименко
️️️️
В. Шпитальный
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хадарцев
Желтая карточка
В. Шпитальный
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
22
Руслан Чобанов
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Виктор Нафиков
АП
99
Нури Абдоков
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Сокол
51
Антон Синяк
ЛЗ
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
8
Никита Капленко
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
14
Альберт Погосян
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Косаревский
2
Чуриков
27
Молодцов
13
Иванов
77
Юзепчук
22
Чобанов
28
Забелин
20
Полубояринов
70
Самко
77
Сасин
9
Шпитальный
3-4-3
25
Солдатенко
5
Багаев
15
Плиев
5
Татаев
19
Бутаев
8
Хугаев
15
Цаллагов
45
Москаленчик
23
Нафиков
99
Абдоков
10
Хадарцев
70
Самко
8
Гуз
8
Гуз
70
Самко
77
Сасин
69
Ермолин
69
Ермолин
77
Сасин
20
Полубояринов
10
Саадуев
10
Саадуев
20
Полубояринов
22
Чобанов
11
Бабаев
11
Бабаев
22
Чобанов
9
Шпитальный
9
Максименко
9
Максименко
9
Шпитальный
8
Хугаев
6
Макаров
6
Макаров
8
Хугаев
10
Хадарцев
30
Гаглоев
30
Гаглоев
10
Хадарцев
23
Нафиков
6
Тарба
6
Тарба
23
Нафиков
Остались в запасе
Сокол
Алания
51
Антон Синяк
ЛЗ
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
14
Альберт Погосян
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
51
Антон Синяк
ЛЗ
6
Иван Мокшин
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
14
Альберт Погосян
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Сокол - Алания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Хромей
(Воронеж)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Альмир Хатмуллин (Московская область)
Резервный судья:
Артем Катайкин (Самара)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
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