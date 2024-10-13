Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Балтика
Алания - Балтика: обзор матча 13 октября 2024
Алания
13.10.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Балтика
54'
А. Эльдарушев
59'
С. Пряхин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Балтика
86'
Замена
К. Маляров
️️️️
И. Петров
74'
Замена
Т. Аванесян
️️️️
С. Пряхин
74'
Замена
А. Фернандес
️️️️
В. Лисакович
68'
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Эльдарушев
Замена
З. Тарба
️️️️
А. Хугаев
64'
Замена
С. Макаров
️️️️
И. Цаллагов
64'
Замена
В. Нафиков
️️️️
Д. Кокоев
61'
Замена
Н. Абдоков
️️️️
А. Чочиев
61'
59'
ГОЛ! 0:2!
С. Пряхин
54'
ГОЛ! 0:1!
А. Эльдарушев
46'
Замена
А. Осипов
️️️️
Д. Терентьев
Замена
Э. Губиев
️️️️
Т. Тобоев
46'
22'
Желтая карточка
К. Андраде
Желтая карточка
Т. Тобоев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
18
Таймураз Тобоев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
23
Виктор Нафиков
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Осипов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
4-2-2-1-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Багаев
5
Татаев
15
Плиев
15
Цаллагов
8
Хугаев
30
Гаглоев
17
Кокоев
11
Чочиев
18
Тобоев
4-1-2-1-2
39
Бориско
43
Терентьев
2
Варатынов
25
Андраде
4
Гассама
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
19
Пряхин
99
Лисакович
11
Эльдарушев
18
Тобоев
77
Губиев
77
Губиев
18
Тобоев
15
Цаллагов
6
Макаров
6
Макаров
15
Цаллагов
8
Хугаев
6
Тарба
6
Тарба
8
Хугаев
11
Чочиев
99
Абдоков
99
Абдоков
11
Чочиев
17
Кокоев
23
Нафиков
23
Нафиков
17
Кокоев
10
Петров
7
Маляров
7
Маляров
10
Петров
19
Пряхин
59
Аванесян
59
Аванесян
19
Пряхин
43
Терентьев
5
Осипов
5
Осипов
43
Терентьев
99
Лисакович
10
Фернандес
10
Фернандес
99
Лисакович
11
Эльдарушев
23
Стефанович
23
Стефанович
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Алания
Балтика
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
19
Никита Глушков
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
19
Никита Глушков
ЛВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Алания - Балтика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
Новости команд
Все
Алания
Балтика
Игрок «Балтики» получил «больших люлей» от Талалаева
Вчера, 23:50
1
«Зенит» сыграет с «Балтикой» без ключевого футболиста
Вчера, 22:55
10
РПЛ. «Балтика» победила «Ахмат» (1:0) в матче с двумя удалениями
Вчера, 20:57
12
«Балтика» – «Ахмат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 17:50
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
10
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» занялся сельским хозяйством: «Иногда в отчаяние впадаешь»
20 октября
2
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Команда Колыванова спаслась во Второй лиге, проигрывая 2:4 к 93-й минуте
28 сентября
1
«Волгарь» – «Алания»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
Игрок «Балтики» получил «больших люлей» от Талалаева
Вчера, 23:50
1
«Зенит» сыграет с «Балтикой» без ключевого футболиста
Вчера, 22:55
10
РПЛ. «Балтика» победила «Ахмат» (1:0) в матче с двумя удалениями
Вчера, 20:57
12
«Балтика» – «Ахмат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 17:50
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+