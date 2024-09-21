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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Сочи
Сокол - Сочи: обзор матча 21 сентября 2024
Сокол
21.09.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
62'
М. Алвес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - Сочи
Замена
Н. Капленко
️️️️
А. Молодцов
65'
62'
ГОЛ! 0:1!
М. Алвес
57'
Замена
П. Маслов
️️️️
К. Суслов
Желтая карточка
А. Молодцов
42'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
22
Руслан Чобанов
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
8
Никита Капленко
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
4-1-2-3
13
Косаревский
77
Юзепчук
27
Молодцов
13
Иванов
2
Чуриков
22
Чобанов
20
Полубояринов
28
Забелин
70
Самко
77
Сасин
9
Максименко
4-2-2-2
35
Дегтев
27
Заика
91
Суслов
33
Алвес
22
Кожемякин
5
Кравцов
14
Сааведра
29
Никитин
14
Крамарич
11
Шушеначев
77
Писарский
27
Молодцов
8
Капленко
8
Капленко
27
Молодцов
91
Суслов
39
Маслов
39
Маслов
91
Суслов
Остались в запасе
Сокол
Сочи
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Сокол - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
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