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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Сочи
Алания - Сочи: обзор матча 07 сентября 2024
Алания
07.09.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
29'
Н. Абдоков
7'
М. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Сочи
90'
+3
Желтая карточка
К. Суслов
86'
Замена
Р. Магаль
️️️️
К. Заика
Замена
А. Хугаев
️️️️
С. Макаров
79'
Замена
А. Багаев
️️️️
А. Бутаев
79'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Т. Гаглоев
79'
78'
Замена
М. Алвес
️️️️
А. Макарчук
Замена
Т. Тобоев
️️️️
Н. Абдоков
72'
Замена
А. Засеев
️️️️
Э. Губиев
72'
66'
Замена
С. Гуарирапа
️️️️
И. Сафронов
Желтая карточка
А. Татаев
65'
ГОЛ! 1:1!
Н. Абдоков
29'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Крамарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
99
Нури Абдоков
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
7
Илья Сафронов
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
32
Артём Карасёв
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
6
Мурат Ышык
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
4-1-2-3
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Татаев
15
Плиев
77
Губиев
6
Макаров
6
Тарба
30
Гаглоев
23
Нафиков
99
Абдоков
88
Чимези
4-2-3-1
35
Дегтев
27
Заика
91
Суслов
22
Кожемякин
17
Макарчук
14
Сааведра
5
Кравцов
7
Сафронов
14
Крамарич
29
Никитин
77
Писарский
19
Бутаев
5
Багаев
5
Багаев
19
Бутаев
6
Макаров
8
Хугаев
8
Хугаев
6
Макаров
77
Губиев
13
Засеев
13
Засеев
77
Губиев
30
Гаглоев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
30
Гаглоев
99
Абдоков
18
Тобоев
18
Тобоев
99
Абдоков
17
Макарчук
33
Алвес
33
Алвес
17
Макарчук
27
Заика
28
Магаль
28
Магаль
27
Заика
7
Сафронов
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
7
Сафронов
Остались в запасе
Алания
Сочи
23
Георгий Натабашвили
ВР
32
Артём Карасёв
ЦЗ
6
Мурат Ышык
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
Главный тренер
Султан Тазабаев
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
32
Артём Карасёв
ЦЗ
6
Мурат Ышык
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Алания - Сочи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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