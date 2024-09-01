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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Тюмень
Сочи - Тюмень: обзор матча 01 сентября 2024
Сочи
01.09.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Тюмень
45+1'
В. Писарский
71'
В. Писарский
88'
М. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Тюмень
ГОЛ! 3:0!
М. Крамарич
88'
Замена
В. Литвинов
️️️️
О. Кожемякин
83'
Замена
А. Макаров
️️️️
К. Кравцов
83'
Замена
С. Гуарирапа
️️️️
В. Писарский
83'
77'
Желтая карточка
А. Коротаев
74'
Замена
Д. Купцов
️️️️
Д. Талалай
74'
Замена
А. Воропаев
️️️️
А. Бем
Замена
Р. Магаль
️️️️
И. Сафронов
72'
Желтая карточка
К. Кравцов
71'
ГОЛ! 2:0!
В. Писарский
71'
68'
Замена
К. Косарев
️️️️
Д. Карпов
61'
Замена
А. Кулишев
️️️️
Д. Ткачук
55'
Желтая карточка
Д. Карпов
50'
Желтая карточка
Д. Кленкин
46'
Замена
А. Коротаев
️️️️
М. Петров
ГОЛ! 1:0!
В. Писарский
45'
+1
Желтая карточка
М. Крамарич
45'
14'
Желтая карточка
М. Храмцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
7
Илья Сафронов
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
37
Макар Чирков
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
4-2-3-1
33
Карабашев
17
Макарчук
91
Суслов
22
Кожемякин
27
Заика
5
Кравцов
14
Сааведра
14
Крамарич
29
Никитин
7
Сафронов
77
Писарский
3-2-2-2-1
33
Крицюк
30
Шавлохов
13
Петров
72
Бем
34
Храмцов
44
Сухорученко
8
Талалай
4
Кленкин
14
Кенфак
31
Ткачук
11
Карпов
22
Кожемякин
4
Литвинов
4
Литвинов
22
Кожемякин
7
Сафронов
28
Магаль
28
Магаль
7
Сафронов
5
Кравцов
21
Макаров
21
Макаров
5
Кравцов
77
Писарский
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
77
Писарский
72
Бем
36
Воропаев
36
Воропаев
72
Бем
31
Ткачук
32
Кулишев
32
Кулишев
31
Ткачук
8
Талалай
80
Купцов
80
Купцов
8
Талалай
11
Карпов
22
Косарев
22
Косарев
11
Карпов
13
Петров
24
Коротаев
24
Коротаев
13
Петров
Остались в запасе
Сочи
Тюмень
88
Максим Рудаков
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
10
Руслан Шагиахметов
ОП
37
Макар Чирков
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
16
Андрей Савин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
10
Руслан Шагиахметов
ОП
37
Макар Чирков
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Сочи - Тюмень
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Эмир Привалов (Сочи)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Рудольф Исаков (Санкт-Петербург)
Стадион:
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