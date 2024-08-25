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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Сочи
Уфа - Сочи: обзор матча 25 августа 2024
Уфа
25.08.2024, воскресенье, 12:00
Россия. Первая лига, 7 тур
3 : 4
Завершен
Сочи
35'
М. Агеян
38'
В. Адаев
45'
В. Ложкин
4'
В. Писарский
62'
О. Кожемякин
85'
М. Крамарич
90+4'
М. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Сочи
90'
+4
ГОЛ! 3:4!
М. Крамарич
90'
+2
Желтая карточка
М. Крамарич
85'
ГОЛ! 3:3!
М. Крамарич
Замена
К. Муллин
️️️️
В. Ложкин
82'
81'
Замена
А. Макаров
️️️️
К. Кравцов
Замена
Ш. Исаев
️️️️
В. Адаев
77'
Замена
А. Шаваев
️️️️
Н. Мацхарашвили
77'
62'
ГОЛ! 3:2!
О. Кожемякин
46'
Замена
С. Гуарирапа
️️️️
В. Лазарев
46'
Замена
К. Суслов
️️️️
В. Литвинов
ГОЛ! 3:1!
В. Ложкин
45'
ГОЛ! 2:1!
В. Адаев
38'
ГОЛ! 1:1!
М. Агеян
35'
4'
ГОЛ! 0:1!
В. Писарский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
24
A. Khezhev
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
37
Макар Чирков
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Баклов
62
Карпов
38
Захаров
5
Кутин
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
97
Пасевич
88
Агеян
11
Гуренко
25
Ложкин
9
Адаев
4-2-3-1
33
Карабашев
28
Магаль
22
Кожемякин
4
Литвинов
17
Макарчук
5
Кравцов
14
Сааведра
14
Крамарич
77
Лазарев
29
Никитин
77
Писарский
20
Мацхарашвили
8
Шаваев
8
Шаваев
20
Мацхарашвили
9
Адаев
8
Исаев
8
Исаев
9
Адаев
25
Ложкин
9
Муллин
9
Муллин
25
Ложкин
4
Литвинов
91
Суслов
91
Суслов
4
Литвинов
5
Кравцов
21
Макаров
21
Макаров
5
Кравцов
77
Лазарев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
77
Лазарев
Остались в запасе
Уфа
Сочи
40
Алексей Чернов
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
Главный тренер
Евгений Харлачев
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
24
A. Khezhev
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
37
Макар Чирков
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
24
A. Khezhev
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
37
Макар Чирков
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Уфа - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Андрей Кужелев (Пикалево)
Резервный судья:
Кирилл Силантьев (Самара)
Делегат:
Пётр Петухов (Москва)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
Нефтяник
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