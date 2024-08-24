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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Алания
Шинник - Алания: обзор матча 24 августа 2024
Шинник
24.08.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Алания
65'
В. Алейников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Алания
79'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
З. Тарба
Замена
Г. Якушевич
️️️️
В. Зинков
68'
67'
Замена
Д. Кокоев
️️️️
Н. Абдоков
66'
Замена
В. Нафиков
️️️️
Б. Гурциев
ГОЛ! 1:0!
В. Алейников
65'
Замена
П. Шакуро
️️️️
Л. Скворцов
59'
55'
Замена
С. Макаров
️️️️
А. Хугаев
Замена
Р. Куль
️️️️
Д. Сухомлинов
53'
Желтая карточка
Н. Гбамбле
40'
17'
Желтая карточка
И. Цаллагов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
14
Глеб Калинин
ЦП
46
Егор Синицын
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
23
Виктор Нафиков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
88
Уильямс Чимези
ЦФ
3-3-1-2-1
95
Вамбольт
89
Загре
42
Джон
27
Черный
2
Косогоров
38
Алейников
2
Скворцов
5
Зинков
8
Сухомлинов
84
Гбамбле
9
Федоров
4-2-2-2
25
Солдатенко
5
Татаев
15
Плиев
19
Бутаев
45
Москаленчик
8
Хугаев
15
Цаллагов
6
Тарба
30
Гаглоев
7
Гурциев
99
Абдоков
5
Зинков
78
Якушевич
78
Якушевич
5
Зинков
2
Скворцов
90
Шакуро
90
Шакуро
2
Скворцов
8
Сухомлинов
78
Куль
78
Куль
8
Сухомлинов
8
Хугаев
6
Макаров
6
Макаров
8
Хугаев
99
Абдоков
17
Кокоев
17
Кокоев
99
Абдоков
7
Гурциев
23
Нафиков
23
Нафиков
7
Гурциев
6
Тарба
10
Хадарцев
10
Хадарцев
6
Тарба
Остались в запасе
Шинник
Алания
51
Тимофей Митров
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
46
Егор Синицын
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
88
Уильямс Чимези
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
46
Егор Синицын
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
88
Уильямс Чимези
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Султан Тазабаев
Статистика матча Шинник - Алания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Карпов
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Александр Павлов (Саратов)
Резервный судья:
Дмитрий Крайнов (Тверь)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
Шинник
Посещаемость:
2636 из 22990 зрителей (11%)
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