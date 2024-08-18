Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Сочи
Енисей - Сочи: обзор матча 18 августа 2024
Енисей
18.08.2024, воскресенье, 10:00
Россия. Первая лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Сочи
11'
М. Савельев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Сочи
90'
Вторая желтая
К. Заика
Замена
Р. Денисов
️️️️
А. Масловский
85'
79'
Замена
В. Левин
️️️️
А. Макаров
Желтая карточка
А. Гилязетдинов
75'
75'
Замена
А. Макарчук
️️️️
Р. Магаль
69'
Желтая карточка
И. Сааведра
51'
Желтая карточка
К. Заика
46'
Замена
В. Писарский
️️️️
В. Лазарев
Желтая карточка
М. Ширяев
23'
ГОЛ! 1:0!
М. Савельев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Енисей
99
Родион Константинов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
78
Дмитрий Ташов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
3-1-2-2-2
23
Антипин
33
Масловский
96
Рукас
12
Ширяев
83
Лайкин
90
Ломакин
77
Самойлов
7
Чуканов
13
Григорьев
9
Савельев
43
Гилязетдинов
4-1-1-3-1
33
Карабашев
28
Магаль
33
Алвес
4
Литвинов
27
Заика
14
Сааведра
21
Макаров
59
Барт
77
Лазарев
29
Никитин
23
Гуарирапа
33
Масловский
16
Денисов
16
Денисов
33
Масловский
28
Магаль
17
Макарчук
17
Макарчук
28
Магаль
21
Макаров
88
Левин
88
Левин
21
Макаров
77
Лазарев
77
Писарский
77
Писарский
77
Лазарев
Остались в запасе
Енисей
Сочи
99
Родион Константинов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
78
Дмитрий Ташов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
87
Андрей Мазурин
ЛВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
14
Мартин Крамарич
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
99
Родион Константинов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
78
Дмитрий Ташов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
87
Андрей Мазурин
ЛВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
14
Мартин Крамарич
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Енисей - Сочи
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Помощники судьи:
Евгений Синянский (Ярославль)
Александр Павлов (Саратов)
Резервный судья:
Михаил Плиско (Санкт-Петербург)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей
Сочи
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+