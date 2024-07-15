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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Уфа
Алания - Уфа: обзор матча 15 июля 2024
Алания
15.07.2024, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Уфа
Желтая карточка
К. Плиев
90'
+3
Замена
Т. Гаглоев
️️️️
З. Тарба
81'
72'
Замена
Ш. Исаев
️️️️
К. Муллин
66'
Замена
А. Шаваев
️️️️
Р. Гыстаров
Замена
И. Цаллагов
️️️️
А. Засеев
46'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Д. Кокоев
46'
Замена
С. Макаров
️️️️
Б. Гурциев
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
4-1-2-2-1
25
Солдатенко
4
Качмазов
15
Плиев
5
Татаев
19
Бутаев
13
Засеев
6
Тарба
17
Кокоев
10
Хадарцев
7
Гурциев
91
Долгов
3-2-1-3-1
1
Баклов
5
Кутин
45
Теняев
62
Карпов
17
Анисимов
10
Гыстаров
20
Мацхарашвили
11
Гуренко
7
Перченок
97
Пасевич
9
Муллин
7
Гурциев
6
Макаров
6
Макаров
7
Гурциев
13
Засеев
15
Цаллагов
15
Цаллагов
13
Засеев
6
Тарба
30
Гаглоев
30
Гаглоев
6
Тарба
17
Кокоев
11
Чочиев
11
Чочиев
17
Кокоев
10
Гыстаров
8
Шаваев
8
Шаваев
10
Гыстаров
9
Муллин
8
Исаев
8
Исаев
9
Муллин
Остались в запасе
Алания
Уфа
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
Главный тренер
Султан Тазабаев
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Алания - Уфа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
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4 : 1
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0 : 0
08.11.2026
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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