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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Сокол
Чайка - Сокол: обзор матча 14 июля 2024
Чайка
14.07.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Первая лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Сокол
75'
П. Забелин (АГ)
52'
Е. Карпицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чайка - Сокол
Замена
В. Руденко
️️️️
Д. Пивоваров
87'
84'
Замена
А. Молодцов
️️️️
А. Дудиев
83'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
Д. Сасин
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
П. Забелин
75'
62'
Замена
Д. Иванов
️️️️
Д. Полубояринов
Замена
А. Ивашин
️️️️
Д. Пелих
61'
59'
Красная карточка
Н. Капленко
52'
ГОЛ! 0:1!
Е. Карпицкий
46'
Замена
В. Бабаев
️️️️
В. Кабахидзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
8
Никита Капленко
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
7
Никита Маляров
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
11
Даур Квеквескири
ПВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Штепа
32
Пивоваров
2
Нестеров
45
Кармаев
2
Пелих
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
11
Кожедуб
13
Янов
77
Библик
7
Хохлачев
2-2-3-2-1
13
Косаревский
8
Дудиев
51
Синяк
22
Чобанов
8
Капленко
28
Забелин
20
Полубояринов
18
Кабахидзе
9
Максименко
77
Сасин
21
Карпицкий
2
Пелих
24
Ивашин
24
Ивашин
2
Пелих
32
Пивоваров
19
Руденко
19
Руденко
32
Пивоваров
20
Полубояринов
13
Иванов
13
Иванов
20
Полубояринов
8
Дудиев
27
Молодцов
27
Молодцов
8
Дудиев
18
Кабахидзе
11
Бабаев
11
Бабаев
18
Кабахидзе
77
Сасин
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Сасин
Остались в запасе
Чайка
Сокол
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
11
Олег Николаев
ЛВ
11
Даур Квеквескири
ПВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
1
Тимур Крайков
ВР
8
Александр Гуз
ОП
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
11
Олег Николаев
ЛВ
11
Даур Квеквескири
ПВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
8
Александр Гуз
ОП
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Чайка - Сокол
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
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0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Богдан Головко
(Волгоград)
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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