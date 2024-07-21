Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Перу. Лига 1
Альянса - Альянса Атлетико
Альянса - Альянса Атлетико: обзор матча 21 июля 2024
Альянса
21.07.2024, воскресенье, 00:00
Перу. Лига 1, 2 тур
2 : 0
Завершен
Альянса Атлетико
38'
H. Barcos (П)
84'
H. Barcos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альянса - Альянса Атлетико
Желтая карточка
A. Moyano
90'
+3
Замена
A. Moyano
️️️️
C. Cabellos
90'
+2
85'
Замена
A. Fernández
️️️️
A. Perleche
85'
Замена
J. Mendieta
️️️️
S. Arias
ГОЛ! 2:0!
H. Barcos
Пас отдал
C. Cabellos
84'
Замена
J. Castillo
️️️️
A. Arregui
82'
Замена
Д. Рамос
️️️️
F. Zanelatto
82'
Желтая карточка
К. Самбрано
79'
74'
Замена
R. Siucho
️️️️
A. Milesi
74'
Замена
G. Larios
️️️️
R. Espinosa
Замена
С. Уотерман
️️️️
П. Саббаг
59'
Замена
M. Huaman
️️️️
Э. Норьега
59'
Желтая карточка
A. Arregui
56'
53'
Желтая карточка
A. Milesi
ГОЛ с пенальти! 1:0!
H. Barcos
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альянса
1
Анхело Кампос
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
6
Ренцо Гарсес
ЦЗ
22
Хуан Пабло Фрейтес
ЦЗ
8
Эрик Норьега
ЦП
8
Sebastián Rodríguez
ЦП
21
Catriel Cabellos
ЦП
5
Adrián Arregui
ЦП
77
F. Zanelatto
ЦФ
19
Пабло Саббаг
ЦФ
29
Hernán Barcos
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Альянса Атлетико
22
Diego Melián
ВР
3
Eric Tovo
ЦЗ
44
Horacio Benincasa
ЦЗ
3
Alessandro Milesi
ЦЗ
4
José Villegas
ЦЗ
15
Hernan Lupu
ЦЗ
4
Aldair Perleche
ЦЗ
5
Santiago Arias
ЦП
80
Jeremy Canela
ЦП
7
Rodrigo Castro
ЦП
9
Renato Espinosa
ЦФ
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Альянса
32
Franco Saravia
ВР
13
Marco Huaman
ЦЗ
80
Jhamir D´Arrigo
ЦП
8
Axel Moyano
ЦП
22
Christian Neira
ЦП
15
Jesús Castillo
ЦП
26
Джовани Рамос
ЦФ
18
Сесилио Уотерман
ЦФ
26
Víctor Guzmán
ЦФ
Альянса Атлетико
95
Daniel Prieto
ВР
8
Christian Vasquez
ЦЗ
19
Jesus Mendieta
ЦЗ
8
Christian Flores
ЦП
16
Stefano Fernández
ЦП
11
Guillermo Larios
ЦФ
18
Santiago Rebagliati
ЦФ
23
Roberto Siucho
ЦФ
99
Adrián Fernández
ЦФ
3-4-3
1
Кампос
3
Самбрано
6
Гарсес
22
Фрейтес
8
Норьега
21
5
8
29
19
Саббаг
77
3-2-3-1
22
4
15
4
44
3
5
80
7
9
8
Норьега
13
13
8
Норьега
21
8
8
21
5
15
15
5
77
26
Рамос
26
Рамос
77
19
Саббаг
18
Уотерман
18
Уотерман
19
Саббаг
5
19
19
5
9
11
11
9
3
23
23
3
4
99
99
4
Остались в запасе
Альянса
Альянса Атлетико
32
Franco Saravia
ВР
80
Jhamir D´Arrigo
ЦП
22
Christian Neira
ЦП
26
Víctor Guzmán
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
95
Daniel Prieto
ВР
8
Christian Vasquez
ЦЗ
8
Christian Flores
ЦП
16
Stefano Fernández
ЦП
18
Santiago Rebagliati
ЦФ
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Остались в запасе
32
Franco Saravia
ВР
80
Jhamir D´Arrigo
ЦП
22
Christian Neira
ЦП
26
Víctor Guzmán
ЦФ
Остались в запасе
95
Daniel Prieto
ВР
8
Christian Vasquez
ЦЗ
8
Christian Flores
ЦП
16
Stefano Fernández
ЦП
18
Santiago Rebagliati
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Статистика матча Альянса - Альянса Атлетико
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Альянса
Перу. Лига 1, 17 тур
Альянса
5 : 0
21.11.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 1
08.11.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 15 тур
Альянса
1 : 0
04.11.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 14 тур
Спортинг Кристал
3 : 2
29.10.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Мокегуа
0 : 1
25.10.2026
Альянса
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 17 тур
Альянса Атлетико
1 : 1
18.11.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 16 тур
Кахамарка
2 : 0
07.11.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 15 тур
Альянса Атлетико
1 : 0
31.10.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 14 тур
Альянса Атлетико
3 : 2
28.10.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 13 тур
Спорт Уанкайо
4 : 1
24.10.2026
Альянса Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Lozano, Peru
Стадион:
Алехандро Вильянуэва
Новости команд
Все
Альянса
Альянса Атлетико
«Макара» – «Альянса Атлетико»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.02
21 мая
Экс-игрока «Рубина» обвинили в групповом изнасиловании молодой аргентинки
23 января
5
Экс-игрока «Рубина» обвинили в групповом изнасиловании молодой аргентинки
23 января
5
«Макара» – «Альянса Атлетико»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.02
21 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+